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ABD Başkanı Trump "Anlaşma yapmak istiyorlar" diyerek duyurdu! "Bir şeyler olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile ya bir anlaşma imzalanacak ya da bir şeyler olacak; bence İran anlaşma yapmak istiyor" dedi.

ABD Başkanı Trump "Anlaşma yapmak istiyorlar" diyerek duyurdu! "Bir şeyler olacak"
Begüm Özkaynak

ABD Başkanı Trump, Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi marjında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran yönetimini nükleer silahlar konusunda bir kez daha uyarmak istediğini belirterek, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz." dedi.

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"60 GÜN SÜRE VERDİM, 61. GÜNDE NE OLDUĞUNU GÖRDÜNÜZ"

İran'la nükleer müzakerelerde Tahran'a 60 gün süre verdiğini, ancak bu ülkenin bu süre zarfında anlaşmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran'a 60 gün süre verdim ama onlar 'Hayır' dedi. 61. günde ne olduğunu gördünüz." değerlendirmesini yaptı.

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"İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

Trump, İran'ın yeniden müzakere masasına döneceğine inancını dile getirerek, İran'ın nükleer bir anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü belirtti. Trump, "İran ile ya bir anlaşma imzalanacak ya da bir şeyler olacak; bence İran anlaşma yapmak istiyor" dedi.

"İran'ın bunu imzalamaması aptalca; anlaşmayı imzalamalıydılar." diye konuşan Trump, İsrail'in "çok iyi durumda" olduğunu söyledi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Müzakere İran İsrail Donald Trump silah savaş abd nükleer
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