ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzatacağım"

ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı. Son olarak İran, abluka kalkmadığı gerekçesiyle Pakistan'a gitmeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine ABD Başkan Yardımcısı Vance Pakistan ziyaretini iptal etti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişme sonrası ABD Başkanı Trump'ın nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyordu. Ateşkes TSİ 03.00'de sona eriyordu. Trump'tan beklenen açıklama geldi.

"ATEŞKESİ UZATACAĞIM"

"Abluka sürecek" diyen Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu.