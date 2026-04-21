  2. HABER
ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzatacağım"

ABD ve İran arasındaki savaşı sona erdirecek barış görüşmeleri Hürmüz ablukası yüzünden tıkanmıştı. İran, abluka nedeniyle Pakistan'daki müzakere masasında olmayacağını açıkladı. ABD Başkanı Vance de Pakistan ziyaretini iptal etti. Peş peşe yaşanan gelişmeler sonrası ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması geldi. Trump "Abluka sürecek, ateşkesi uzatacağım" dedi.

ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzatacağım"
Recep Demircan

ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı. Son olarak İran, abluka kalkmadığı gerekçesiyle Pakistan'a gitmeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine ABD Başkan Yardımcısı Vance Pakistan ziyaretini iptal etti.

ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzatacağım" 1

TRUMP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişme sonrası ABD Başkanı Trump'ın nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyordu. Ateşkes TSİ 03.00'de sona eriyordu. Trump'tan beklenen açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzatacağım" 2

"ATEŞKESİ UZATACAĞIM"

"Abluka sürecek" diyen Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu.

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

