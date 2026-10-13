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ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın dostum ve büyük saygı duyuyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, bir basın mensubunun Türkiye'nin Yemen'deki süreçteki rolüyle ilgili sorusuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebileceğini söyleyerek yanıt verdi. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim yakın bir dostum ve kendisine büyük saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın dostum ve büyük saygı duyuyorum"

ABD Başkanı Trump, Alaska'da katılacağı seçim etkinlikleri için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın dostum ve büyük saygı duyuyorum" 1

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Trump, Türkiye'nin Yemen'deki süreçteki rolüyle ilgili durumuna ilişkin bir soruya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebileceğini söyleyerek yanıt verdi. ABD Başkanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim yakın bir dostum ve kendisine büyük saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın dostum ve büyük saygı duyuyorum" 2

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Trump, Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesinin her iki ülke tarafından da ihlal edildiğini, sadece bir ülkenin ateşkesi bozan taraf olarak görülmesinin doğru olmadığını ifade etti.

"Rusya, dün Ukrayna'daki altı enerji tesisini vurdu, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Trump, "Ukrayna da önceki gün birçok yeri vurmuştu. İkisi de birbirlerini vuruyor ancak bu durum sona ermeli." diye karşılık verdi.

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın dostum ve büyük saygı duyuyorum" 3

ABD Başkanı, gelinen süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir anlaşma yapmayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den daha çok istediğini savunarak, bu konuda "içgüdülerine" güvendiğini dile getirdi.

Trump, "Ukrayna'ya istihbarat paylaşımını durdurdunuz mu?" şeklindeki bir soruya ise "Hayır durdurmadık. Onlara halen yardım ediyoruz ve istihbarat paylaşıyoruz. Ancak savaşın sona ermesini istiyoruz." şeklinde cevap verdi.
ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın dostum ve büyük saygı duyuyorum" 4
Rusya ile yaptıkları dizel anlaşmasının ABD için değil tüm dünya için olduğunu savunan ABD Başkanı, söz konusu dizel yakıtın tüm enerji piyasalarına dağıtılacağını söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğünü de söyleyen Trump, ne konuştuklarını medyaya anlatmayacağını kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
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