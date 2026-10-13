İstanbul Havalimanı'nda Riyad seferleri askıya alındı: Cidde ve Medine seferleri devam ediyor

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın operasyonların geçici olarak askıya alınmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı Riyad seferleri tamamen askıya alındı.

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK SORUNU HAVA TRAFİĞİNİ ETKİLEDİ

Bölgedeki güvenlik önlemleri doğrultusunda başta Türk Hava Yolları (THY) ve Suudi Arabistan Havayolları (Saudia) olmak üzere ilgili hava yolu şirketleri Riyad uçuşlarını durdurdu.

MEDİNE SEFERLERİ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR, BAZI CİDDE UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Riyad hattında yaşanan iptallerinin yanı sıra İstanbul Havalimanı’nda, Suudi Arabistan'ın bir başka hatlarından biri olan Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı bazı seferler operasyonlarını sürdürürken bazı seferler ise iptal edildi.

Öte yandan, İstanbul Havalimanı'ndan Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı'na yapılan seferler sorunsuz bir şekilde devam etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır