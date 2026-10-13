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Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Mersin'de nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

MERSİN'DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımızı iş bulma ve yatırım vaadiyle Mersin'e getirerek adlarına GSM hattı ve banka hesapları açtırdıkları ve bu hesapları kullanarak 360 vatandaşımızı yaklaşık 16 milyon TL mağdur ettikleri tespit edildi. MASAK verilerine göre şüphelilerin banka hesaplarında toplam 25 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve mühimmat ele geçirildi. Kahraman polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Mersin Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mersin de dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gözaltı Mersin
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