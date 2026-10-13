Annesinin ölüm haberini aldı, 2 saat sonra aynı acıyı yaşattı

Olay, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Rabia Bozkurt, sabah saatlerinde evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirdi.

Bozkurt, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Rabia Bozkurt'un vefatının ardından yakınları, acı haberi Antalya'da yaşayan 35 yaşındaki oğlu Mehmet Bozkurt'a bildirdi.

Annesinin hayatını kaybettiğini öğrenen Mehmet Bozkurt, haberin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Bir süre sonra kalp krizi geçiren Bozkurt için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Mehmet Bozkurt'a müdahalede bulundu. Ancak 35 yaşındaki Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNESİNDEN 2 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Annesinin ölüm haberinin ardından kalp krizi geçiren Mehmet Bozkurt'un, Rabia Bozkurt'tan yalnızca 2 saat sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

3 çocuk babası olan Mehmet Bozkurt'un da annesiyle aynı gün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

ANNE VE OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLECEK

Antalya'da hayatını kaybeden Mehmet Bozkurt'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi.

Yalnızca 2 saat arayla yaşamını yitiren Rabia Bozkurt ile oğlu Mehmet Bozkurt'un cenazelerinin, yarın Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından yan yana toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır