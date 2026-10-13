Samsun'da feci kaza! Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki 05 AEG 074 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.A. (48) isimli kadına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın ağır yaralandı.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından S.A., tedavisinin devamı için Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsü S.Y.'yi gözaltına aldı.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır