Küçükçekmece'de D-100'e derz kasisi konuldu, yağmurla birlikte trafik durma noktasına geldi

İstanbul Küçükçekmece D-100 Karayolu Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde derz çalışması gerçekleştiriliyor. Yürütülen derz değişimi dolayısıyla ana artere kasisler yerleştirildi.

YOL AÇLIŞMASI İÇİN KOYULAN KASİS İSYAN ETTİRDİ

Kasisler nedeniyle yavaşlayan araç trafiğine kent genelinde etkisini artıran yağmur da eklenince, bölgede ulaşım adeta kilitlendi. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler duruma tepki gösterdi. Bölgedeki yoğunluğun mesai bitimi saatleriyle birlikte daha da artması bekleniyor. Trafik yoğunluğu ise dron ile görüntülendi.



"İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞINCA DAHA FAZLA TRAFİK OLUYOR"

Yanyolda trafikte kalan ve tepki gösteren vatandaş Fazlı Yılmaz, "Her akşam trafik oluyor. Yağmur yağınca daha fazla oluyor. Bir buçuk saattir trafikteyim. Bahçelievler'den geliyorum. Çok sıkıntı. Ulaşamıyoruz. İstanbul'da yağmur yağınca daha fazla trafik oluyor" dedi.



İBB'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

10.10.2026 tarihinde İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Viyadüğü Üstü Derz Değişim İşi çalışmaları kapsamında; D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti 9 Ekim saat 23.00 itibarıyla trafiğe kapatılmış ve trafik akışı yanyol üzerinden sağlanmaya başlanmıştır. Çalışmaların 12 gün boyunca devam etmesi planlanmakta olup, trafik düzenlemesi kapsamında gündüz saatlerinde rampa üzerinden, 23.00-06.00 saatleri arasında ise yanyol üzerinden ulaşım sağlanacaktır" denilmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır