HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eskişehir'de yangın faciası! Ev küle döndü, köpek kurtarılamadı

Eskişehir'de 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında mutfak aspiratöründen kaynaklanan yangın, daireyi kullanılamaz hale getirdi. Yangın sırasında evde kimse bulunmazken, içeride mahsur kalan köpek telef oldu. Çevredeki bir vatandaş tarafından veterinere götürülen köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Eskişehir'de yangın faciası! Ev küle döndü, köpek kurtarılamadı

Eskişehir'de mutfak aspiratörü kaynaklı yangının çıktığı daire adeta küle dönerken, içerideki köpek telef oldu.

Olay, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 2'nci katında bulunan dairede mutfak aspiratörü kaynaklı yangın çıktı.

DAİRE ADETA KÜLE DÖNDÜ

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kapısı kırılarak girilen dairedeki yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Büyük çapta maddi zararın oluştuğu daire adeta küle döndü. Yangın esnasında kimsenin bulunmadığı dairede olan bir köpek ise telef oldu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredeki bir vatandaşın köpeği alıp birkaç metre ilerideki veterinere götürdüğü ancak talihsiz hayvanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan açıklaması: "Biz bu acıyı yaşadık, doğru değil"Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan açıklaması: "Biz bu acıyı yaşadık, doğru değil"
İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 89'u gördüİstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 89'u gördü

Anahtar Kelimeler:
yangın Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

Ankara Abisi gözaltına mı alındı? Cem Özkök'le ilgili vahim iddialar sonrası açıklama geldi

Ankara Abisi gözaltına mı alındı? Cem Özkök'le ilgili vahim iddialar sonrası açıklama geldi

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin!

Ünlü oyuncu uçağı birbirine kattı! Gözaltına alındı

Ünlü oyuncu uçağı birbirine kattı! Gözaltına alındı

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

Marketlere 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

Marketlere 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.