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Kahreden haber: Anne-oğul 2 saat arayla kalp krizinden hayatını kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Rabia Bozkurt'un (65) ölüm haberini alan Antalya'daki oğlu Mehmet Bozkurt (35) da acı haberin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu annesinden 2 saat sonra yaşamını yitirdi.

Kahreden haber: Anne-oğul 2 saat arayla kalp krizinden hayatını kaybetti

Akçadağ ilçesi Sarıhacı Mahallesi'nde oturan Rabia Bozkurt (65), sabah saatlerinde evinde kahvaltı yaptığı esnada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Bozkurt'un ölüm haberi yakınları tarafından Antalya'da yaşayan oğlu Mehmet Bozkurt'a verildi.

Kahreden haber: Anne-oğul 2 saat arayla kalp krizinden hayatını kaybetti 1

ANNE-OĞULDAN KAHREDEN HABER: 2 SAAT ARAYLA HAYATINI KAYBETTİLER

Annesinin vefat haberi üzerine büyük üzüntü yaşayan Mehmet Bozkurt da kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozkurt, tüm çabalara rağmen annesinin vefatından 2 saat sonra yaşamını yitirdi.

Kahreden haber: Anne-oğul 2 saat arayla kalp krizinden hayatını kaybetti 2

ÖLÜM HABERİNİ ALINCA KALBİ DAYANMADI

Annesi Rabia Bozkurt ile aynı gün kalp krizinden yaşamını yitiren 3 çocuk babası Mehmet'in cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi. 2 saat ara ile yaşamını yitiren anne ve oğlunun yarın ilçeye bağlı Sarıhacı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından yan yana toprağa verileceği belirtildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kalp krizi Malatya anne
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