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6 gün sonra doğum günüydü! Kahreden olay: Küçük Melis hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpıp üzerinden geçtiği 2 yaşındaki Melis Çalım hayatını kaybetti. Çocuğun 6 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Samet K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 gün sonra doğum günüydü! Kahreden olay: Küçük Melis hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak’ta meydana geldi. Samet K. (40) yönetimindeki otomobil, ara sokağa dönüş yaptığı sırada, iddiaya göre halası Z.Ç.'nin elini bırakıp, kaldırımdan yola inen Melis Çalım’a çarptı. Otomobilin üzerinden geçtiği çocuk ağır yaralandı. Sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın altından çıkardığı çocuğu, İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

6 gün sonra doğum günüydü! Kahreden olay: Küçük Melis hayatını kaybetti 1

KALBİ DURDU

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Melis Çalım’ın ambulanstayken kalbi durdu. Küçük çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

6 gün sonra doğum günüydü! Kahreden olay: Küçük Melis hayatını kaybetti 2

6 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

19 Ekim’de doğum günü olduğu öğrenilen çocuğun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, otomobil sürücüsü Samet K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 gün sonra doğum günüydü! Kahreden olay: Küçük Melis hayatını kaybetti 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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