Arazi kavgasında kuzenini öldüren emekli polisin cezası belli oldu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasının oğlunu tabancayla öldüren emekli polis memuru Cemil Çakır hakkında karar verildi. Mahkeme, sanığın meşru müdafaa savunmasını kabul etmeyerek müebbet hapis cezasına hükmetti. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan da ceza alan sanık hakkında takdiri indirim uygulanmadı. Hayatını kaybeden Bahittin Çakır'ın yakınları ise karara itiraz ederek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep edeceklerini açıkladı.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI CİNAYETLE SONUÇLANDI

Olay, 29 Temmuz 2025 tarihinde Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, emekli polis memuru Cemil Çakır (70) ile amcasının oğlu, 3 çocuk babası taksici Bahittin Çakır (76) arasında arazi meselesi nedeniyle uzun süredir husumet bulunuyordu.

Olay günü sabah saatlerinde eşi Meliha Çakır ile birlikte patpat olarak bilinen tarım aracına binerek tarlasına gitmek üzere yola çıkan Bahittin Çakır'ın önü, güzergâh üzerinde bekleyen Cemil Çakır tarafından kesildi.

İki akraba arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Cemil Çakır'ın tabancayla ateş açması sonucu vücuduna mermi isabet eden Bahittin Çakır, olay yerinde yaşamını yitirdi.

CİNAYETİN ARDINDAN KAÇTI, 8 SAAT SONRA YAKALANDI

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Cemil Çakır'ın yakalanması için kolluk kuvvetleri tarafından çalışma başlatıldı.

Saha araştırmaları ve istihbarat çalışmaları sonucunda sanığın bulunduğu yer tespit edildi.

Cemil Çakır, cinayetten yaklaşık 8 saat sonra Sarıhasan Mahallesi Esinli mevkisindeki bir bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sanığın üzerinde gerçekleştirilen aramada tabanca, tabancaya ait fişekler, pasaport ve yabancı ülke parası ele geçirildi.

MAHKEME MEŞRU MÜDAFAA SAVUNMASINI KABUL ETMEDİ

Cinayete ilişkin Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Mahkeme, Cemil Çakır'ın olay sırasında kendisini korumak amacıyla hareket ettiği yönündeki savunmasını değerlendirdi.

Ancak olay yerinde hayatını kaybeden Bahittin Çakır'a veya yakınlarına ait başka bir silah bulunmadığına dikkat çekildi.

Sanığa yönelik haksız bir saldırının gerçekleştiğinin de kanıtlanamadığı belirtilerek olayda meşru müdafaa koşullarının oluşmadığına hükmedildi.

Mahkeme, cinayetin ardından olay yerinden kaçan ve yaklaşık 8 saat sonra yakalanan Cemil Çakır'ın samimi pişmanlık göstermediği kanaatine vardı.

Bu nedenle sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde düzenlenen takdiri indirim hükümleri uygulanmadı.

Cemil Çakır, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığa ayrıca 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 12 bin 500 TL adli para cezası verildi.

AİLE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTİYOR

Mahkeme, verilen kararın ardından tutuklu sanık Cemil Çakır'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Hayatını kaybeden Bahittin Çakır'ın yakınları ise verilen cezayı yeterli bulmadı.

Aile, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirterek sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır