ABD Başkanı Trump, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın 47’nci Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin düzenlendiği Malezya'ya gitmek üzere bindiği Air Force One uçağı, yakıt ikmali için Katar'daki El Udeid Hava Üssü'ne indi. İkmal sırasında Trump, Katar Emiri Al Sani ile uçaktayken görüştü. Trump, burada yaptığı açıklamada, Katar'ı ‘harika bir müttefik’ olarak nitelendirdi.

Trump, Gazze'deki ateşkesin kalıcı olup olmayacağı sorusunu, “Bence kalıcı olacak. Olmazsa Hamas'ın sorunu olur. Hamas'ı çok hızlı bir şekilde halletmek zor olmayacak. Umarım anlaşma Hamas için de yürür, çünkü bize bir konuda söz verdiler" diye yanıtladı.Kaynak: DHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır