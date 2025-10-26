HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Trump, Doha'da yakıt molası sırasında Katar Emiri Al Sani ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya'ya hareketi sırasında Doha'da kısa yakıt molası sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump, Doha'da yakıt molası sırasında Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Trump'ın 47. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin düzenlendiği Malezya'ya gitmek üzere bindiği Air Force One uçağı, yakıt ikmali için Katar'daki El Udeid Hava Üssü'ne indi.

İkmal sırasında Trump, Katar Emiri Al Sani ile uçaktayken görüştü.

Trump, burada yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da barışın sağlanmasına "çok büyük katkısı" olduğunu söylediği Katar'ı "harika bir müttefik" şeklinde nitelendirdi.

Gazze'deki ateşkesin kalıcı olup olmayacağı sorulduğunda Trump, "Bence kalıcı olacak. Olmazsa Hamas'ın sorunu olur. Hamas'ı çok hızlı bir şekilde halletmek zor olmayacak. Umarım (anlaşma) Hamas için de yürür, çünkü bize bir konuda söz verdiler." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun, anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu, ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitpazarlarından topladığı 5 binden fazla kahve fincanıyla koleksiyon yaptıBitpazarlarından topladığı 5 binden fazla kahve fincanıyla koleksiyon yaptı
Elazığ’da 16 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyorElazığ’da 16 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor

Anahtar Kelimeler:
Doha Malezya Hamas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.