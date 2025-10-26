ABD Başkanı Trump, Doha'da yakıt molası sırasında Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Trump'ın 47. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin düzenlendiği Malezya'ya gitmek üzere bindiği Air Force One uçağı, yakıt ikmali için Katar'daki El Udeid Hava Üssü'ne indi.

İkmal sırasında Trump, Katar Emiri Al Sani ile uçaktayken görüştü.

Trump, burada yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da barışın sağlanmasına "çok büyük katkısı" olduğunu söylediği Katar'ı "harika bir müttefik" şeklinde nitelendirdi.

Gazze'deki ateşkesin kalıcı olup olmayacağı sorulduğunda Trump, "Bence kalıcı olacak. Olmazsa Hamas'ın sorunu olur. Hamas'ı çok hızlı bir şekilde halletmek zor olmayacak. Umarım (anlaşma) Hamas için de yürür, çünkü bize bir konuda söz verdiler." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun, anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu, ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır