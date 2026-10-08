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ABD Başkanı Trump duyurdu: "3 Kasım'a kadar İran'a saldırmayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump duyurdu: "3 Kasım'a kadar İran'a saldırmayacağız"

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile savaşın gidişatına ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

"ÇOK KÖTÜ BİR DURUMDALAR"

Tahran'la verimli görüşmeler yürütüklerini kaydeden Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump duyurdu: "3 Kasım a kadar İran a saldırmayacağız" 1

Trump, "İran ile verimli görüşmeler yürütüyoruz. 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump duyurdu: "3 Kasım a kadar İran a saldırmayacağız" 2


Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump
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