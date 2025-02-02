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ABD Başkanı Trump, eyalet çağrısını yineledi: "Sübvansiyonu kesersek Kanada varlığını sürdüremez"

02.02.2025 19:08
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamasının ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. ABD'nin sübvansiyonu kesmesi halinde Kanada'nın varlığını sürdüremeyeceğini kaydeden Trump, "Artık aptal bir ülke olmayacağız. Kanada, sevgiyle sahip çıkmamız gereken 51. eyaletimiz olmalı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, eyalet çağrısını yineledi: "Sübvansiyonu kesersek Kanada varlığını sürdüremez"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından açıklamalarda bulundu. ABD'nin Kanada'yı sübvanse etmek için yüz milyarca dolar ödediğini belirten Trump, "Buna hiç gerek yok. Onlarda olup da bizde olmayan hiçbir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

"51. EYALETİMİZ OLMALI"

Trump, ABD'nin enerji ve kereste kaynaklarına sahip olduğunu belirterek, ülkenin kendi araçlarını yapması gerektiğini ifade etti.

"Bu çok büyük sübvansiyon olmasaydı, Kanada ülke olarak varlığını sürdüremezdi. Acı ama gerçek." ifadesini kullanan Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması için çağrısını yineleyerek "anada, sevgiyle sahip çıkmamız gereken 51. eyaletimiz olmalı. Çok daha düşük vergiler, Kanada halkı için çok daha iyi askeri koruma ve olmayan gümrük vergisi!" dedi.

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ABD'nin vergilerinin daha düşük olduğunu ve Kanada'ya daha güçlü bir askeri koruma sağlayacaklarını ifade eden Trump, "Üstelik, gümrük vergisi de yok." açıklamasını yaptı.

Küreselciler tarafından yürütülen "gümrük vergisi lobisi"nin Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkeleri koruduğunu ve ABD'yi zarara uğrattığını paylaşan Trump, ayrıca bu lobinin ABD'ye ticaret, suç ve zehirli ilaçların serbestçe girmesine yol açtığını kaydetti.

Trump, "Artık o günler sona erdi. ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'le büyük ticaret açığı var ve 36 trilyon borcu bulunuyor. Biz artık o aptal ülke olmayacağız." ifadesini kullandı.

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EK GÜMRÜK VERGİLERİ GELDİ

Ürünlerin ABD'de üretilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Bu, Amerika'nın altın çağı olacak; belki biraz zorluk yaşanacak, belki de hiç olmayacak." mesajını verdi Trump, ABD'nin artık akılcı şekilde yönetildiğini ve sonuçların olağanüstü olacağını savundu.

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kanada Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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