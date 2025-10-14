HABER

ABD Başkanı Trump: "Gazze'de 2. aşama şimdi başlıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de barış için dün Mısır'da imzalanan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın ardından yeni açıklamalar yaptı. Trump, "Gazze'de 2. aşama şimdi başlıyor. 20 rehine geri döndü ama iş bitmedi, cenazeler verilmedi" dedi.

Trump, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

"HENÜZ İŞ BİTMEDİ"

Hamas'ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını belirten Trump, bu kişilerin iyi durumda olduğuna işaret ederek, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki zirvede konuyla ilgili son açıklamasında, ikinci aşamanın ne zaman başlayacağı hakkındaki soruya, aşamaların birbiriyle iç içe olduğunu ve ikinci aşamanın başladığını söyleyerek yanıt vermişti. (AA)

