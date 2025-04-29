HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Trump'ın sözleri viral oldu: "Papa olmak isterdim"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili soruya, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu." diye verdiği esprili yanıt sosyal medyada viral oldu.

ABD Başkanı Trump'ın sözleri viral oldu: "Papa olmak isterdim"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Michigan eyaletine hareketinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BENİM BİR NUMARALI TERCİHİM"

Trump, bir gazetecinin, "Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?" sorusuna, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

ABD Başkanı'nın esprili cevabı kısa sürede sosyal medyada viral olurken, Beyaz Saray'ın yönettiği bazı X hesapları da Trump'ın söz konusu videosunu paylaştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da okul yolundaki kazadan 6 ay sonra acı haber!Bursa'da okul yolundaki kazadan 6 ay sonra acı haber!
42 hırsızlık suçundan 30 yılla aranıyordu, polisten kaçamadı42 hırsızlık suçundan 30 yılla aranıyordu, polisten kaçamadı

Anahtar Kelimeler:
Papa Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Kadıoğlu 6 ay sonra geri dönüyor! Fenerbahçe detayı görenleri duygulandırdı

Ferdi Kadıoğlu 6 ay sonra geri dönüyor! Fenerbahçe detayı görenleri duygulandırdı

Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

Cani doktor yavru köpeği parçaladı

Cani doktor yavru köpeği parçaladı

İmamoğlu’nun girdiği ve kamerası kapatılan otelin müdürleri hakkında gözaltı kararı!

İmamoğlu’nun girdiği ve kamerası kapatılan otelin müdürleri hakkında gözaltı kararı!

Kahvaltı yapmak isteyen aile neye uğradığını şaşırdı

Kahvaltı yapmak isteyen aile neye uğradığını şaşırdı

İBB'ye yönelik ikinci operasyonda 30 kişi için tutuklama talebi

İBB'ye yönelik ikinci operasyonda 30 kişi için tutuklama talebi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.