ABD Başkanı Trump: "İran'a saldırıları iptal ettim"

İran ile ABD arasında şubat ayında başlayan savaşa ateşkes ile bir süre ara verilmişti. Uzun süren müzakere görüşmelerinden beklenen sonucu alamayan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırı emri verdi.

TRUMP İRAN'A SALDIRI FİKRİNDEN VAZGEÇTİ: "BU GECEKİ BOMBARDIMANI İPTAL ETTİM"

Dün gece İran'ın kritik bölgelerine ABD saldırıları düzenlendi. İran ise Hürmüz Boğazı'nda ABD donanmasına ait gemileri vurduğunu duyurdu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Trump, bu gece daha sert şekilde İran'ı vuracaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamasından kısa süre sonra tekrar açıklama yapan Trump, yapılan görüşmeler sonucunda İran'a yönelik bu geceki saldırıları iptal ettiğini söyledi. Trump, "Yapılan görüşmeler sonucunda bu geceki bombardımanı iptal ettim" dedi.

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ABD Başkanı Trump, şunları söyledi;

"İslam Cumhuriyeti İran ile yapılan görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine ulaştırılıp onaylandığı gerçeğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, bu akşam İran'a karşı planlanan saldırıları ve bombardımanları iptal ettim.

Görüşmeler ve son noktalar, hem kavramsal hem de büyük detayda, dahil olan tüm taraflar tarafından onaylandı; bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri yer alıyor.

Deniz Abulkası, bu İşlem sonuçlanana kadar tam güç ve etkiyle devam edecek. İmzalanma zamanı ve yeri yakında duyurulacak."