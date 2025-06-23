ABD Başkanı Trump: "İran'da vurduğumuz yerler tamamen yıkıldı"

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden ABD'nin İran'a hava saldırısında 3 nükleer tesise verilen zarara ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin İran'da vurduğu yerlerin "tamamen yıkıldığını" belirten Trump, "Sadece sahte haberler, mümkün olduğunca küçük düşürmek için farklı şeyler söylüyor." dedi.

O İSİMLERİ HEDEF ALDI

Trump, "sahte haber üretenler" olarak adlandırdığı CNN'den Allison Cooper'ı, ABC News'ten Jonny Karl'ı ve NBC News'ü hedef aldı.

Medyadaki "ahlaksızların" hiç bitmediğini vurgulayan Trump, "Bu yüzden reytingleri tüm zamanların en düşük seviyesinde. Sıfır güvenilirlik!" ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır