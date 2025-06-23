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ABD Başkanı Trump: "İran'da vurduğumuz yerler tamamen yıkıldı"

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'da bulunan 3 nükleer tesise düzenlediği saldırının ardından bu üslerin "tamamen yıkıldığını" ifade etti.

ABD Başkanı Trump: "İran'da vurduğumuz yerler tamamen yıkıldı"

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden ABD'nin İran'a hava saldırısında 3 nükleer tesise verilen zarara ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin İran'da vurduğu yerlerin "tamamen yıkıldığını" belirten Trump, "Sadece sahte haberler, mümkün olduğunca küçük düşürmek için farklı şeyler söylüyor." dedi.

O İSİMLERİ HEDEF ALDI

Trump, "sahte haber üretenler" olarak adlandırdığı CNN'den Allison Cooper'ı, ABC News'ten Jonny Karl'ı ve NBC News'ü hedef aldı.

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Medyadaki "ahlaksızların" hiç bitmediğini vurgulayan Trump, "Bu yüzden reytingleri tüm zamanların en düşük seviyesinde. Sıfır güvenilirlik!" ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump
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