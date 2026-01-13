HABER

ABD Başkanı Trump İranlılara seslendi! "Büyük bir bedel ödeyecekler"

ABD Başkanı Trump, "İranlı vatanseverler, protesto etmeye devam edin ve kurumlarınızı ele geçirin. Büyük bir bedel ödeyecekler" dedi. Devam eden protestolarda şimdiye kadar 10 binden fazla kişi gözaltına alındı, ölü sayısı ise 2 bini geçti.

Recep Demircan

İran'da hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor. Daha önce ABD Başkanı Trump, İran yönetimini hedef alarak göstericilerin öldürülmesi durumunda müdahale edeceklerini açıklamıştı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ

Devam eden protestolarda şimdiye kadar 10 binden fazla kişi gözaltına alındı, ölü sayısı ise 2 bini geçti.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA: "BÜYÜK BİR BEDEL ÖDEYECEKLER"

Rejim yanlılarının da sokağa indiği olaylarla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump "İranlı vatanseverler, protesto etmeye devam edin ve kurumlarınızı ele geçirin. Büyük bir bedel ödeyecekler" dedi.

"YARDIM YOLDA"

Trump açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Göstericilerin anlamsız öldürülmesi durasıya kadar İranlı yetkililerle toplantıları iptal ettim. Yardım yolda"

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

