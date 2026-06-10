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ABD Başkanı Trump köprüleri attı: "İran'a bugün çok sert saldıracağız"

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz saatlerde yaptığı "İran harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre bekledi. Şimdi bedelini ödeyecekler" açıklamasının tonunu artırdı. Trump, "İran'a bugün çok sert saldıracağız. Pakistan istediği için ara verdim, artık anlaşmayı imzalamalılar" dedi. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri de dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump köprüleri attı: "İran'a bugün çok sert saldıracağız"
Mustafa Fidan

ABD ile İran arasında devam eden gergin müzakere sürecinde Trump'tan gündem belirleyen yeni açıklamalar geldi. ABD Başkanı, arabulucu ülke Pakistan istediği için İran saldırılarına bir süre ara verdiğini ama İran'ın artık anlaşmayı imzalamak zorunda olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Trump köprüleri attı: "İran a bugün çok sert saldıracağız" 1

"İRAN'A BUGÜN ÇOK SERT SALDIRACAĞIZ"

İran'a yönelik saldırı sinyali veren ABD Başkanı Turmp şu ifadeleri kullandı;

"İran'a bugün çok sert saldıracağız. Pakistan istediği için ara verdim artık anlaşamayı imzalamalılar

ABD Başkanı Trump köprüleri attı: "İran a bugün çok sert saldıracağız" 2

"KÖPRÜLERİ Mİ YOKSA ENERJİ SANTRALLERİNİ Mİ YIKACAĞIM..."

Köprüleri mi yoksa enerji santellerini mi yıkacağım bu konuda bir şey söylemeyceğim. Nükleer silah sabihini olmamaya karar verdileri, tek yapmaları gereken kağıdı imzalamaları."

ABD Başkanı Trump köprüleri attı: "İran a bugün çok sert saldıracağız" 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de övgü dolu cümleler kurdu. Trump;

"Erdoğan güçlü birisi. İyi bir arkadaşım. O bana saygı duyar ben de ona saygı duyarım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump köprüleri attı: "İran a bugün çok sert saldıracağız" 4

"SADECE LAF VAR"

Trump, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada, İran'ın ordusunun, donanmasının ve hava kuvvetlerinin "artık var olmadığını" belirterek, "Tümüyle yenilgiye uğradılar. İran'dan sadece laf var, eylem yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü." yorumunu yapmıştı.

"BEDEL ÖDEYECEKLER"

Trump, "Onlar için harika olacak bir anlaşmaya varmak için çok fazla zaman harcadılar, şimdiyse bedelini ödemek zorunda kalacaklar." ifadesini kullandı. Trump ayrıca İran'daki enerji santralleri ve köprülere saldırı emri vermeye yakın olduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İran Pakistan Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
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