ABD Başkanı Trump köprüleri attı: "İran'a bugün çok sert saldıracağız"

ABD ile İran arasında devam eden gergin müzakere sürecinde Trump'tan gündem belirleyen yeni açıklamalar geldi. ABD Başkanı, arabulucu ülke Pakistan istediği için İran saldırılarına bir süre ara verdiğini ama İran'ın artık anlaşmayı imzalamak zorunda olduğunu dile getirdi.
İran'a yönelik saldırı sinyali veren ABD Başkanı Turmp şu ifadeleri kullandı;
"İran'a bugün çok sert saldıracağız. Pakistan istediği için ara verdim artık anlaşamayı imzalamalılar
Köprüleri mi yoksa enerji santellerini mi yıkacağım bu konuda bir şey söylemeyceğim. Nükleer silah sabihini olmamaya karar verdileri, tek yapmaları gereken kağıdı imzalamaları."
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de övgü dolu cümleler kurdu. Trump;
"Erdoğan güçlü birisi. İyi bir arkadaşım. O bana saygı duyar ben de ona saygı duyarım" ifadelerini kullandı.
Trump, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada, İran'ın ordusunun, donanmasının ve hava kuvvetlerinin "artık var olmadığını" belirterek, "Tümüyle yenilgiye uğradılar. İran'dan sadece laf var, eylem yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü." yorumunu yapmıştı.
Trump, "Onlar için harika olacak bir anlaşmaya varmak için çok fazla zaman harcadılar, şimdiyse bedelini ödemek zorunda kalacaklar." ifadesini kullandı. Trump ayrıca İran'daki enerji santralleri ve köprülere saldırı emri vermeye yakın olduğunu belirtmişti.
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