HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Trump'la Ukrayna konusunu görüşen Vladimir Putin: "Saldırıya bir yanıt vermek zorundayım"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede gündem, Ukrayna'nın Rusya'ya dron ordusuyla düzenlediği ve 40'a yakın uçağını imha ettiği saldırılar oldu. Vladimir Putin Ukrayna'nın son saldırısına bir yanıt vermek zorunda olduğunu iletti.

ABD Başkanı Trump'la Ukrayna konusunu görüşen Vladimir Putin: "Saldırıya bir yanıt vermek zorundayım"
Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Trump, görüşmenin iyi geçtiğini belirtirken, görüşmenin derhal bir barışa zemin hazırlayacağını ifade etti.

fi4oıf

"SALDIRIYA BİR YANIT VERMEK ZORUNDAYIM"

Görüşmede, Ukrayna'nın Rusya’ya savaşın başından bu yana düzenlediği en kapsamlı saldırı da ele alındı. Dronlarla yapulan saldırıda, 40’tan fazla Rus bombardıman uçağını imha edilmişti.
i4olb
Vladimir Putin, Ukrayna'nın son saldırısına bir yanıt vermek zorunda olduğunu iletti.

kjedb3

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ DE ELE ALINDI

Donald Trump, Vladimir Putin ile görüşmede ayrıca İran'la ilgili gelişmeleri de ele aldı. Donald Trump, Putin'e İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin görüşünü aktarırken, Putin görüşmelere dâhil olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı, İran'ın nükleer anlaşma teklifine ilişkin karar verme konusunda yavaş davrandığını dile getirirken, hızlı bir cevaba ihtiyaç olacağını ifade etti.

04 Haziran 2025
04 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapaklı'daki silahlı saldırının zanlısı Lüleburgaz'da yakalandıKapaklı'daki silahlı saldırının zanlısı Lüleburgaz'da yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna dron saldırı trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Sır olayda yeni gelişme! Canlı yayında gözaltına alındı, dikkat çeken 'telefon' detayı

Sır olayda yeni gelişme! Canlı yayında gözaltına alındı, dikkat çeken 'telefon' detayı

Otomobil sektöründe yeni kriz! Gelecek haftalar işaret edildi

Otomobil sektöründe yeni kriz! Gelecek haftalar işaret edildi

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Tahliyeler başlıyor! İnfaz düzenlemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Tahliyeler başlıyor! İnfaz düzenlemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Putin: "Saldırıya bir yanıt vermek zorundayım"

Putin: "Saldırıya bir yanıt vermek zorundayım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.