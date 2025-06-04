ABD Başkanı Trump'la Ukrayna konusunu görüşen Vladimir Putin: "Saldırıya bir yanıt vermek zorundayım"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Trump, görüşmenin iyi geçtiğini belirtirken, görüşmenin derhal bir barışa zemin hazırlayacağını ifade etti.



"SALDIRIYA BİR YANIT VERMEK ZORUNDAYIM"

Görüşmede, Ukrayna'nın Rusya’ya savaşın başından bu yana düzenlediği en kapsamlı saldırı da ele alındı. Dronlarla yapulan saldırıda, 40’tan fazla Rus bombardıman uçağını imha edilmişti.



Vladimir Putin, Ukrayna'nın son saldırısına bir yanıt vermek zorunda olduğunu iletti.



ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ DE ELE ALINDI

Donald Trump, Vladimir Putin ile görüşmede ayrıca İran'la ilgili gelişmeleri de ele aldı. Donald Trump, Putin'e İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin görüşünü aktarırken, Putin görüşmelere dâhil olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı, İran'ın nükleer anlaşma teklifine ilişkin karar verme konusunda yavaş davrandığını dile getirirken, hızlı bir cevaba ihtiyaç olacağını ifade etti.