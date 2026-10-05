Yer: Ümraniye! Japon kültürü festivaline saldırı düzenlendi

İstanbul'da Japon kültürü, anime ve sanatını tanıtmak için bir festival düzenlendi. Ümraniye'de 3-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 'Konohafest' festivalinin son gününde istenmeyen olaylar yaşandı.

PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bir grup, tekbir getirerek festivalin son gününde saldırı düzenledi. Saldırı öncesi sosyal medyada paylaşılan bir gönderi ise göze çarptı.

ETKİNLİK HEDEF GÖSTERİLDİ

'Ümraniye STK Platformu' adına paylaşılan bir afişte, "Sessiz Kalmayacağız! Çocuklarımızın geleceği ve değerlerimiz için kötü örnek olan çalışmanın durdurulması için tüm ailelerimizi basın açıklamasına davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca bir araya gelen grup, etkinliğin durdurulması için de açıklamada bulundu.

POLİS SALDIRGANLARA MÜDAHALE ETTİ

Etkinliğin hedef gösterilmesinin ardından aralarında çocukların da bulunduğu festivale saldırı düzenlendi. Çocuklar ve aileler saldırının hedefi olurken, polis olaylara müdahale etti.

Arbedenin yaşandığı olayda, festival alanındaki bayraklar, stantlar ve etkinlik ekipmanları zarar gördü.

FESTİVAL SONA ERDİRİLDİ

Polis saldırganları olay yerinden uzaklaştırırken, festivale katılanların güvenliği nedeniyle etkinlik sona erdirildi.