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Yer: Ümraniye! Japon kültürü festivaline saldırı düzenlendi

Ümraniye'de Japon kültürünü, anime ve sanatını tanıtmak için 'Konohafest' düzenlendi. Festivalde istenmeyen olaylar yaşandı. Bir grup, tekbir getirerek etkinliğe saldırı düzenledi. Saldırı öncesi yapılan bazı paylaşımlarda festivalin hedef gösterildiği görüldü.

Yer: Ümraniye! Japon kültürü festivaline saldırı düzenlendi
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da Japon kültürü, anime ve sanatını tanıtmak için bir festival düzenlendi. Ümraniye'de 3-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 'Konohafest' festivalinin son gününde istenmeyen olaylar yaşandı.

Yer: Ümraniye! Japon kültürü festivaline saldırı düzenlendi 1

PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bir grup, tekbir getirerek festivalin son gününde saldırı düzenledi. Saldırı öncesi sosyal medyada paylaşılan bir gönderi ise göze çarptı.

Yer: Ümraniye! Japon kültürü festivaline saldırı düzenlendi 2

ETKİNLİK HEDEF GÖSTERİLDİ

'Ümraniye STK Platformu' adına paylaşılan bir afişte, "Sessiz Kalmayacağız! Çocuklarımızın geleceği ve değerlerimiz için kötü örnek olan çalışmanın durdurulması için tüm ailelerimizi basın açıklamasına davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca bir araya gelen grup, etkinliğin durdurulması için de açıklamada bulundu.

Yer: Ümraniye! Japon kültürü festivaline saldırı düzenlendi 3

POLİS SALDIRGANLARA MÜDAHALE ETTİ

Etkinliğin hedef gösterilmesinin ardından aralarında çocukların da bulunduğu festivale saldırı düzenlendi. Çocuklar ve aileler saldırının hedefi olurken, polis olaylara müdahale etti.

Arbedenin yaşandığı olayda, festival alanındaki bayraklar, stantlar ve etkinlik ekipmanları zarar gördü.

FESTİVAL SONA ERDİRİLDİ

Polis saldırganları olay yerinden uzaklaştırırken, festivale katılanların güvenliği nedeniyle etkinlik sona erdirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
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