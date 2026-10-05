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Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor, bu 5 ilde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Malatya, Elâzığ ve Adıyaman'da yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor, bu 5 ilde yaşayanlar dikkat
Nilgün Arabacı

Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE SAĞANAK BEKLENİYOR

MGM'nin son değerlendirmelerine göre yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Antalya'nın batı ilçelerinde de yağış beklenirken, Marmara ve Batı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor, bu 5 ilde yaşayanlar dikkat 1

5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Malatya, Elâzığ ve Adıyaman çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Ayrıca Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu.

Kuvvetli yağış nedeniyle bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde de yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor, bu 5 ilde yaşayanlar dikkat 2

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor, bu 5 ilde yaşayanlar dikkat 3

YAĞIŞLAR HAFTA BOYUNCA DOĞUDA ETKİLİ OLACAK

Pazartesi günü yağışlı havanın özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Akdeniz'in bazı kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Salı ve çarşamba günlerinde yağışların ağırlıklı olarak yurdun doğu kesimlerinde sürmesi, batı ve iç bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların da yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Perşembe cuma günü ise yurt genelinde hava açıyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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