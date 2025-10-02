HABER

ABD Başkanı Trump, OMB Direktörü Vought ile federal işten çıkarmaları görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought ile hangi federal kurumlarda işten çıkarmaya gidileceğini belirlemek için toplantı yapacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, OMB Direktörü Vought ile federal işten çıkarmaları görüşecek

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OMB Direktörü Vought ile toplantı yapacağını açıkladı.

Görüşmenin, çoğu "siyasi bir aldatmaca" olan Demokrat kurumlardan hangilerinde işten çıkarma yapılacağını ve işten çıkarmaların geçici olup olmayacağını belirlemek için olduğunu belirten Trump, şunları ifade etti:

"Radikal sol Demokratların bana bu benzersiz fırsatı verdiklerine inanamıyorum. Aptal insanlar değiller, bu yüzden belki de bu, sessizce ve hızlı bir şekilde 'Amerika'yı yeniden büyük yapmak' istediklerinin bir göstergesidir." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

