HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan Ukrayna ile ateşkes konusunda Putin'e sitem: "Hayal kırıklığına uğradım"

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tanıdığı sürenin sonunda ne olacağı ile ilgili, "Bu durum ona kalmış. Ne söyleyeceğini göreceğiz. (Şu ana dek) Hayal kırıklığına uğradım" yorumunu yaptı.

Trump'tan Ukrayna ile ateşkes konusunda Putin'e sitem: "Hayal kırıklığına uğradım"

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarının Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

"ŞU ANA DEK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Trump, "Devlet Başkanı Putin'e ateşkes için yarına kadar tanıdığınız süre halen geçerli mi?" şeklindeki soruya, "Bu durum ona kalmış. Ne söyleyeceğini göreceğiz. (Şu ana dek) Hayal kırıklığına uğradım." diye karşılık verdi.

"ÖLÜMLERİ DURDURMAK İSTİYORUM"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisiyle görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesine gerek olup olmadığı sorusuna "Hayır." diye yanıt veren ABD Başkanı, "Onlar benimle görüşmek istiyorlar, ben de ölümleri durdurmak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında Moskova'daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından çok yakında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

TRUMP HEM PUTİN HEM ZELENKİY İLE GÖRÜŞMEYE AÇIK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusların ABD Başkanı Trump ile görüşmek istediğini ve Trump'ın da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.

(AA)

07 Ağustos 2025
07 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ilanı yayımlandı 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ilanı yayımlandı
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandıOtomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yaşlı kadına çarptı: Ardından ise üstünden geçmeye çalıştı!

Yaşlı kadına çarptı: Ardından ise üstünden geçmeye çalıştı!

Beşiktaş golcüsünü buldu! Tammy Abraham ilk yarıdan hat-trick yaptı ve tarihe geçti!

Beşiktaş golcüsünü buldu! Tammy Abraham ilk yarıdan hat-trick yaptı ve tarihe geçti!

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşı tarafından öldürüldü

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşı tarafından öldürüldü

Annesini darbeden ağabeyini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Annesini darbeden ağabeyini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı! "Kıyılar halkındır"

Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı! "Kıyılar halkındır"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.