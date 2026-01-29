HABER

ABD Başkanı Trump: "Soğuk hava koşulları nedeniyle Putin'e 1 hafta saldırma dedim, kabul etti"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "Putin'den soğuk hava koşulları nedeniyle bir hafta boyunca ateş açmamasını istedim, o da kabul etti" dedi. Trump, Hamas ve Venezuela konularında da açıklamalarda bulundu.

Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü dile getiren Trump, soğuk hava koşulları nedeniyle 1 hafta boyunca Ukrayna'ya saldırmamasını rica ettiğini, Putin'in de bu teklifi kabul ettiğini ifade etti.

TRUMP'TAN PUTİN'E "SOĞUK HAVA KOŞULLARI SEBEBİYLE 1 HAFTA SALDIRMA"

Rusya'ya bir haftalık ateşkesi kabul ettirdiğini belirten Trump, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes sonrası gerçekeleşen rehine takasıyla ilgili de konuştu. Trump, "Hamas, rehinelerin geri alınmasında büyük bir fakötrdü. Hamas'ın silahsızlanacağı da görünüyor" dedi.

VENEZUELA'YA TİCARİ UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Venezeula Devlet Başkanı Nicola Maduro'nun ABD askerleri tarafından yakalanarak ABD'ye getirilmesinin ardından durdurulan ticari uçuşlarla ilgili sorusuyu yanıtlayan Turmp, Venezüela'ya yakında ticari uçuşların yeniden başlayacağını belirtti.

29 Ocak 2026
29 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

