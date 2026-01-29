ABD Başkanı Trump: "Soğuk hava koşulları nedeniyle Putin'e 1 hafta saldırma dedim, kabul etti"

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü dile getiren Trump, soğuk hava koşulları nedeniyle 1 hafta boyunca Ukrayna'ya saldırmamasını rica ettiğini, Putin'in de bu teklifi kabul ettiğini ifade etti.

TRUMP'TAN PUTİN'E "SOĞUK HAVA KOŞULLARI SEBEBİYLE 1 HAFTA SALDIRMA"

Rusya'ya bir haftalık ateşkesi kabul ettirdiğini belirten Trump, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes sonrası gerçekeleşen rehine takasıyla ilgili de konuştu. Trump, "Hamas, rehinelerin geri alınmasında büyük bir fakötrdü. Hamas'ın silahsızlanacağı da görünüyor" dedi.

VENEZUELA'YA TİCARİ UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Venezeula Devlet Başkanı Nicola Maduro'nun ABD askerleri tarafından yakalanarak ABD'ye getirilmesinin ardından durdurulan ticari uçuşlarla ilgili sorusuyu yanıtlayan Turmp, Venezüela'ya yakında ticari uçuşların yeniden başlayacağını belirtti.

