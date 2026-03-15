Trump'tan Hamaney'e 'teslim ol' çağrısı: 'Eğlence için birkaç kez daha vurabiliriz'

Savaşın 16. günü yaşanırken Orta Doğu'daki kaos devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında İran'ın yeni dini lideri Hamaney'e teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Trump Hark Adası'na yapılan operasyonlarla ilgili ise, "Tamamen yerle bir ettik ama eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik son saldırıları ile ilgili, "Hark Adası'nı tamamen yerle bir ettik, ama eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz" açıklamasında bulundu. Mevcut şartlar altında İran ile bir anlaşma yapmak istemediğini belirten Trump, "İran bir anlaşma yapmak istiyor ve ben henüz şartlar yeterince iyi olmadığı için bunu yapmak istemiyorum" dedi. Trump, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in hayatta olup olmadığını bilmediğini belirterek, "Eğer hayattaysa, ülkesi için çok akıllıca bir şey yapmalı, o da teslim olmak" çağrısı yaptı.

"İRAN'IN SAVUNMA YETENEKLERİNİ YOK ETTİK"

ABD Başkanı Donald Trump, NBC yayın kuruluşuna telefonda verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mevcut şartlar altında İran ile bir anlaşma yapmak istemediğini belirten Trump, "İran bir anlaşma yapmak istiyor ve ben henüz şartlar yeterince iyi olmadığı için bunu yapmak istemiyorum" dedi. Trump, olası bir anlaşma için şartların "çok sağlam" olması gerektiğini ifade etti. İran’ın savunma yeteneklerini büyük ölçüde yok ettikleri iddiasını yineleyen Trump, "Füzelerinin çoğunu etkisiz hale getirdik. insansız hava araçlarının çoğunu etkisiz hale getirdik. Füze ve insansız hava aracı üretimlerini büyük ölçüde durdurduk. Bunlar iki gün içinde tamamen yok edilecekler" dedi.

MÜTTEFİKLERE ÖVGÜLER

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki ABD müttefiklerinin "harika" davrandığını ve "gereksiz yere hedef alındıklarını" ifade eden Trump, İran’ın Orta Doğu ülkelerini hedef almasını "bu olaydaki en büyük sürpriz" olarak niteledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI TARTIŞMALARI

Birçok ülkenin Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olma sözü verdiğini belirten Trump, ülke ismi vermekten kaçındı. Trump, "Sadece söz vermekle kalmadılar, aynı zamanda bunun harika bir fikir olduğunu düşünüyorlar" diye konuştu. İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyip döşemediğinin kesin olmadığını aktaran Trump, "Boğazı çok güçlü bir şekilde tarayacağız. Petrole erişimleri bir şekilde engellenen, ya da farklı durumlarda engellenen diğer ülkelerin de bize katılacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. ABD Donanması’nın boğazdan geçen gemilere refakat etmeye başlayıp başlamayacağı sorusuna kesin yanıt vermekten kaçınan Trump, "Bu mümkün" demekle yetindi.

"EĞLENCE OLSUN DİYE BİRKAÇ KEZ DAHA VURABİLİRİZ"

ABD’nin İran için kritik önemde olan Hark Adası’na düzenlediği son saldırılara da değinen Trump, "Hark Adası'nı tamamen yerle bir ettik, ama eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz" dedi. Trump, "Ancak bildiğiniz gibi, enerji altyapısına hiçbir şey yapmadım, çünkü onu yeniden inşa etmek yıllar alırdı" hatırlatmasında bulundu.

HAMANEY'E 'TESLİM OL' ÇAĞRISI

Trump, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumu hakkında ise, "Hayatta olup olmadığını bile bilmiyorum. Şimdiye kadar kimse onu gösteremedi" yorumunu yaptı. Hamaney’in hayatta olmadığına dair "söylentiler" olduğunu aktaran Trump, "Eğer hayattaysa, ülkesi için çok akıllıca bir şey yapmalı, o da teslim olmak" dedi. Trump, İran’ın dini lideri olarak görmek istediği isimlerin olup olmadığı sorusuna kesin yanıt vermeyerek, "Ülkenin geleceği için harika liderler olabilecek hayatta olan insanlar var" dedi. Trump, bu isimlerden herhangi biriyle temasta olup olmadığının sorulması üzerine, "Bunu söylemek istemiyorum. Onları tehlikeye atmak istemiyorum" yanıtını verdi.

"FİYATLARDA REKOR DÜŞÜŞ BEKLİYORUM"

Trump, İran savaşının ardından artan petrol fiyatları konusundaki endişelere de değindi. İran'daki savaş bittikten kısa süre sonra petrol fiyatlarının düşeceğini öne süren Trump, "Bence fiyatlar daha önce olduğundan daha da aşağıya inecek. Ben rekor düşüş bekliyorum. Piyasada çok fazla petrol, gaz var. Ama biliyorsunuz, biraz tıkanıklık yaşanıyor. Çok yakında bu tıkanıklık geçecek" diye konuştu. Petrol fiyatlarının ara seçimleri etkileyip etkilemeyeceği sorusuna "Hiç endişeli değilim" yanıtını veren Trump, "Tek istediğim, İran'ın bir daha asla Orta Doğu'nun zorbası olamayacağından emin olmak" ifadelerini kullandı. Küresel petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle Rus petrolüne uygulanan bazı yaptırımları geçici olarak kaldırma kararıyla ilgili sorulan soruya Trump, "Dünya için petrol istiyorum. Petrol istiyorum" yanıtını verdi. Trump, Rusya’ya uygulanan yaptırımların "kriz biter bitmez geri döneceğini" söyledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i eleştiren Trump, "Zelenskiy’nin anlaşma yapmak istememesine şaşırdım. Zelenskiy’e anlaşma yapmasını söyleyin, çünkü Putin anlaşma yapmaya hazır. Zelenskiy ile anlaşma yapmak çok daha zor" yorumunda bulundu. Trump, Zelenskiy’nin ABD güçlerine ve Orta Doğu'daki müttefiklerine İran insansız hava araçlarını engelleme konusundaki yardım teklifi hakkında, "Yardıma ihtiyacımız yok. Yardım isteyeceğimiz son kişi Zelenskiy’dir" değerlendirmesini yaptı. Trump, Rusya'nın ABD güçlerinin konumu hakkında İran'la istihbarat paylaştığı yönündeki iddialarla ilgili "Rusya belki bilgi veriyor, belki de vermiyor" yorumunda bulundu. ABD'nin benzer bir şeyi Rusya’ya karşı yaptığını belirten Trump, ülkesinin "Ukrayna'ya biraz bilgi verdiğini ve iki ülke arasında barış sağlamaya çalıştığını" da sözlerine ekledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

