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ABD Başkanı Trump'tan Avrupa Birliği çıkışı: "ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar"

26.02.2025 21:09
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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve dua ile başlayan ilk kabine toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Avrupa Birliği'nin ABD'yi mahvetmek için kurulduğunu söyleyen Trump, "Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar" dedi. Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin de cuma günü Beyaz Saray'a geleceğini ve nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump'tan Avrupa Birliği çıkışı: "ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Trump, Rusya ve Ukrayna ile önemli görüşmeler yaptığını kaydederek, "Devlet Başkanı Zelenskiy cuma günü gelecek, bu artık kesinleşti ve bir anlaşma imzalayacağız, bu çok büyük bir anlaşma olacak." dedi.

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"PUTİN TAVİZ VERMEK ZORUNDA"

Trump, Ukrayna ile imzalanacak olan değerli madenler anlaşması ile ABD’nin sahada olacağını belirterek, "Sahada olacağız ve bu şekilde otomatik bir güvenlik sağlanmış olacak çünkü biz oradayken kimse bizim insanlarımızla uğraşamayacak" dedi.

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Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacağını ifade ederek, "Eğer biz seçilmeseydik, bu yönetim seçimleri büyük bir farkla kazanmasaydı, savaşın uzun süre devam edeceğine ve Putin'in her şeyi ele geçirmek isteyeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

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"AB, ABD'Yİ MAHVETMEK İÇİN KURULDU"

Konuşmasında Avrupa Birliği'ne de değinen Trump, "Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar" ifadelerini kullandı.

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Trump, Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün kontrolünün yeniden ABD’ye devredilmesi için çalışacaklarını belirterek, "Afganistan'a milyarlarca dolar veriyoruz. Bunu kimse bilmiyor. Bagram'ı Afganistan yüzünden değil, Çin yüzünden tutacağız, çünkü Çin'in nükleer füzelerini ürettiği yere tam bir saat uzaklıkta" dedi.

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"TRUDEAU ÇOK İYİ BİR ADAM VE BEN ONA 'VALİ' DİYORUM"

Trump, Kanada’nın ABD’nin 51’inci eyaleti olması yönündeki söylemini yineleyerek, "Ben de Kanada'nın 51. eyaletimiz olması gerektiğini söylüyorum. Gümrük vergisi yok, hiçbir şey yok. Ve onlara askeri koruma verelim diyorum" dedi.

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Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun iyi biri olduğunu ifade ederek, "Bence çok iyi bir adam. Ben ona Vali Trudeau diyorum" şeklinde konuştu. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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