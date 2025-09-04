HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Trump'tan, Avrupalı liderlere "Rus petrolünü almayın" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerden Rusya'dan petrol satın almamalarını istedi. Trump, Avrupalı liderlerin Rusya’nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin’e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini de dile getirdi.

ABD Başkanı Trump'tan, Avrupalı liderlere "Rus petrolünü almayın" çağrısı

AA’nın bir Beyaz Saray yetkilisinden aldığı bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupalı liderlerin daveti üzerine Ukrayna savaşı için oluşturulan “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısına Beyaz Saray’daki ofisinden katılan Trump, Rusya’nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini hatırlattı.

ABD Başkanı Trump tan, Avrupalı liderlere "Rus petrolünü almayın" çağrısı 1

"ÇİN’E DE EKONOMİK BASKI UYGULAYIN"

Avrupa’nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini belirten Trump, Avrupalı liderlerin Rusya’nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin’e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini dile getirdi.

(AA)

04 Eylül 2025
04 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Selam olsun'Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Selam olsun'
Halep Havaalanı yakınlarına dron saldırısı: 1 ölüHalep Havaalanı yakınlarına dron saldırısı: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Rusya Donald Trump Avrupa abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

Can kayıpları arttı! Kabus büyüyor

Can kayıpları arttı! Kabus büyüyor

Özgür Özel'in yanında dikkat çeken 'CHP' mesajı

Özgür Özel'in yanında dikkat çeken 'CHP' mesajı

Yer: Ümraniye! Dinsizin hakkından imansız geldi... Saldırıları başarısız olunca etek giydirilip darp edildiler

Yer: Ümraniye! Dinsizin hakkından imansız geldi... Saldırıları başarısız olunca etek giydirilip darp edildiler

Özgür Çelik’in o sözlerinde dikkat çeken ‘Murat Kapki’ detayı

Özgür Çelik’in o sözlerinde dikkat çeken ‘Murat Kapki’ detayı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.