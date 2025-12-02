HABER

Putin, Witkoff ve Trump'ın damadı ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Ukrayna'da barış planını görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen ABD tarafından hazırlanan barış planı ele alınacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, arasındaki görüşme başkent Moskova'da başladı.

BARIŞ PLANI ELE ALINACAK

Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen ABD tarafından hazırlanan barış planı ele alınacak.

Toplantıya Rusya tarafından Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev de katıldı.

02 Aralık 2025
02 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
