ABD Başkanı Trump'tan Çin'e İran tehdidi: "Eğer öyle bir şeylerini yakalarsak..."

ABD ile İran arasındaki savaşa ateşkes arası veirlmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'e yönelik yeni tehditler geldi. Çin'in İran'a silah sevkiyatı girişimleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Trump, böyle bir şey olması halinde gümrük vergilerini yüzde 50 oranında arıtararak yaptırım uygulayacağını söyledi.

ABD'DEN ÇİN'E İRAN TEHDİTİ

Trump, diğer yandan Çin'e seslenerek "Gemilerinizi bize gönderin bizde daha çok petrol var. ABD ve Venezuela petrolünü size daha ucuza satarız" dedi.

"EĞER SİLAH SEVKİYATI OLURSA..."

Trump, şu ifadeleri kullandı;

"Eğer Çin'in İran'a silah sevkiyatı yapmaya hazırlandığını yakalarsak, onlara %50 gümrük vergisi uygularız.

"ÇİN GEMİLERİNİ BİZE GÖNDERSİN DAHA UCUZA PETROL SATARIZ ONLARA"

Çin gemilerini bize yollasın, Venezuela’ya yollasın Bizde fazla petrol var, daha ucuza bile satarız.

"TÜM ÜLKEYİ YOK ETTİK"

İran görüşmelere sanki bütün kartlar onların elindeymiş gibi geldi. Ama değil. Tüm ülkeyi yok ettik. Tam bir abluka devreye sokuyoruz. İran'ın, sevdiği insanlara petrol satarak para kazanmasına ve sevmedikleri kişilere satmamasına ya da her neyse buna izin vermeyeceğiz. Ya hep ya hiç olacak.

İRAN'A TEHDİT: "TAMAMI YOK OLACAK"

Trump, "Bir medeniyetin tamamının yok olacağını söylediğiniz için eleştirildiniz" sorusuna şöyle yanıt verdi;

"Bunda sakınca görmüyorum çünkü bu onları masaya getirdi. Yıllarca onların “Amerika’ya ölüm” demelerini duymak zorunda kaldım.

"İSTESEM İRAN’I BİR GÜNDE YOK EDERİM"

Kimse elinde hiç koz yokken nükleer silahlara sahip olmak istediğimizi söyleyecek kadar aptal olamaz. Şayet bundan vazgeçmezlerse, İran'ı yerle bir etmeye devam edeceğiz. İstesem İran’ı bir günde yok ederim.

NETANYAHU HAKKINDA "BİZ ABİYİZ ONLAR KÜÇÜK KARDEŞ! ÇOK ETKİLİ BİR EKİBİZ" DEDİ

ABD-İran ateşkesine rağmen Lübnan'ı bombalayan ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail Başbakanı binaymin Netanyahu konusunda ise Trump, "Netenyahu’un dediği gibi biz abiyiz onlar da küçük kardeş. Çok etkili bir ekibiz." dedi.