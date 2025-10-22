HABER

ABD Başkanı Trump'tan Çin kararı: "1 Kasım itibariyle yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecekler"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uyguladıkları gümrük vergisini artıracaklarını resmen açıkladı. Daha önce Çin'e yüzde 100 ek gümrük vergisi getiren Trump, 1 Kasım'dan itibaren yüzde 155 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Çin'e uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 155'e çıkarılacağını açıkladı.

Trump, "1 Kasım itibarıyla, Çin'e uygulanacak tarifeler yaklaşık yüzde 155 olacak. Bunun Çin için sürdürülebilir olduğunu sanmıyorum" dedi.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Trump, Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan ancak askıya alındığı belirtilen zirveye ilişkin soruya, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, sözlerinin devamında görüşmenin halen yapılabileceğini ima ederek, "Henüz bir karar vermedik." dedi.

"ÇİN ARTIK ABD'Yİ SÖMÜREMEYECEK"

Trump, geçtiğimiz gün de Çin lideri Xi Jinping ile önümüzdeki haftalarda Güney Kore’de görüşeceğini açıklayarak, "Başkan Xi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ama adil bir anlaşma istiyoruz. Çin artık ABD’yi sömüremeyecek. Çin'e davet edildim ve bunu gelecek yılın başlarında yapacağım. Her şeyi ayarladık" açıklamasını yapmıştı.
Trump, ayrıca Çin’in havacılık sanayisinde ABD’ye bağımlı olduğunu hatırlatarak, "Uçak parçalarını durdurduğumuzda 400’den fazla Çin uçağı yerde kalmıştı. Bu, ABD’nin ekonomik gücüdür. Biz dostluk isteriz ama sömürüye izin vermeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

"TİCARET SAVAŞINDAYIZ" DEMİŞTİ

Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çin ile bir ticaret savaşının içinde olduklarını belirterek, "Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." diye konuşmuştu. Trump, gümrük vergilerinin savunma ve ulusal güvenlik için önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, kendisinden önceki yönetimlerin tarifeleri kullanma gereği duymadığını belirtmişti.

Gümrük vergilerinin trilyonlarca dolarlık gelir getirmesinin yanı sıra "barışın korunmasını" da sağladığını dile getiren Trump, savaşları bitirmesinde tarifelerin doğrudan sorumlu olduğunu anlatmıştı. Trump, "gümrük vergileri olmasaydı tüm dünyada savaşların süreceğini, gümrük vergileri sayesinde Rusya dışında hiçbir savaş kalmadığını" öne sürmüştü.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
