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ABD Başkanı Trump'tan FED Başkanı değişikliği sinyali! "Hafta sonuna kadar" dedi, aday açıklaması yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, FED Başkanı Jerome Powell'ın görevini bırakı bırakmayacağıyla ilgili soruya, "Hafta sonuna kadar karar verilecek. Birkaç aday var" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump'tan FED Başkanı değişikliği sinyali! "Hafta sonuna kadar" dedi, aday açıklaması yaptı
Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump, "FED başkanı için hafta sonuna kadar karar verilecek. Birkaç aday var" açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Trump tan FED Başkanı değişikliği sinyali! "Hafta sonuna kadar" dedi, aday açıklaması yaptı 1

"FED'İN YENİ BAŞKAN ADAYI 'ÇOK YAKINDA' AÇIKLANABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump, mevcut ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı "son derece politik" olmakla suçladı. Trump, yeni Fed başkanı için dört aday olduğunu ve yakında açıklayabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump tan FED Başkanı değişikliği sinyali! "Hafta sonuna kadar" dedi, aday açıklaması yaptı 2

Bu eleştiri, Beyaz Saray'ın yakında Fed Başkanlığı için bir karar açıklayabileceği sinyalleriyle birlikte geldi. Trump, bu önemli göreve aday olan birçok ismin "çok iyi" olduğunu ifade etti.

ABD HAZİNE BAKANI ADAY LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Başkan Trump'a göre, yeni Fed Başkanı için nihai karar dört adaydan biri arasından verilecek ve duyuru "oldukça yakında" yapılabilecek.

Trump ayrıca, adaylar arasında adı geçen ABD Hazine Bakanı Kevin Bessent'in mevcut görevinde kalmak istediğini belirtti ve Bessent'in aday listesinden çıkarıldığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Donald Trump abd
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