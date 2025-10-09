HABER

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması: "Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan kişisel olarak ilgilendi"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan Hamas’la temas kurarak ateşkes anlaşmasına ilişkin sürece şahsen dahil olduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti. Trump, "Gazze’de savaşı sona erdirdik ve çok daha geniş çapta bir barış tesis ettik. Kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına aldık ve pazartesi ya da salı günü salıverilmeleri bekleniyor" dedi.

Metin Yamaner

Mısır'da devam eden Hamas ile İsrail arasındaki Gazze ateşkesi müzakere görüşmelerinde önemli bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes planının ilk adımına onay çıktığını duyurdumuştu. Trump, "Güçlü, kalıcı ve ebedi barışa giden ilk adım atıldı" ifadelerini kullanmıştı.

"BARIŞ İÇİN İMZA TÖRENİ YAPACAĞIZ"

Trump, ateşkesle ilgili açıklamalarda yeni açıklamalarda bulundu. Mısır'a gitmeye çalıştığını belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Barış için imza töreni yapacağız. Barış için büyük bir anlaşma oldu. Kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına aldık. Pazartesi veya salı rehineler serbest kalacak." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI"

Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Gazze yeniden inşa edilecek. Gazze’de savaşı sona erdirdik ve çok daha geniş çapta bir barış tesis ettik. Gazze yeniden ayağa kaldırılacak. İran ile işbirliği yapacağız. Onların da ülkelerini yeniden inşa edebilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

