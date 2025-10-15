ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a tehdit: "Tek sözümle Gazze'deki savaş yeniden başlar"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkese ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu. Trump, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmeyi reddederse, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlatabileceğini ifade etti.

"SAVAŞ YENİDEN BAŞLAR"

Hamas'ın Gazze'de çetelere karşı mücadele verdiğini de ifade eden Trump, "Hamas ile ilgili ne yaşanıyorsa, hızlı bir şekilde düzeltilecek. Ateşkes anlaşmasına uymazlarsa, tek sözümle İsrail ordusu Gazze'deki savaşa yeniden başlar" dedi.

Gazze Şeridi’nde Hamas ile bazı gruplar arasında çıkan çatışmalara değinen Trump, Hamas'ın şu anda çeteleri temizlediğini söyledi. "Hamas silah bırakmayı reddederse ne olur?" sorusuna Trump, "İsrail ben izin verir vermez Gazze sokaklara geri döner" dedi. Trump, Gazze’deki sağ olan 20 esirin kurtarılmasının çok önemli olduğunu aktardı.

"NETANYAHU İLE TARTIŞTIM"

Ateşkes anlaşması için İsrail’i durdurmak zorunda kaldığını ifade eden Trump, "Onları durdurmak zorunda kaldım. Netanyahu ile tartıştım" dedi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

"Hamas, "Anlaşmaya bağlı kalarak, elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"SİLAH BIRAKACAKLAR" DEMİŞTİ

Trump, dün yaptığı açıklamada ise Hamas ile görüştüğünü ve silah bırakacaklarını, bunun gerçekleşmemesi durumunda kendilerinin Hamas'ı silahsızlandıracağını ifade etmişti.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.



İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır