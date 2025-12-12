HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

WhatsApp'tan yılbaşına özel dev güncelleme: 'Sesli mesaj' rafa kalkıyor

Meta çatısı altındaki popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, tam da yılbaşı yoğunluğu başlarken yılbaşı dönemine özel bir özellik paketini kullanıma sunduğunu açıkladı. Paketin içerisindeki özelliklerden biri ise sesli mesaj bırakmayı rafa kaldıracak cinsten. İşte o yenilikler...

WhatsApp'tan yılbaşına özel dev güncelleme: 'Sesli mesaj' rafa kalkıyor
Enes Çırtlık

Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp, 2025'e girmeden hemen önce kullanıcılarına adeta erken bir yılbaşı hediyesi verdi. Meta çatısı altındaki popüler mesajlaşma uygulaması, tam yılbaşı dönemine özel bir özellik paketi daha kullanıma sunduğunu duyurdu.

WhatsApp'ın açıklamasına göre bu özellik paketi, cevapsız arama mesajları, Durum çıkartmaları, gelişmiş Meta AI görsel oluşturma başta olmak üzere birçok özelliği içeriyor.

Gelin, WhatsApp'ın yılbaşına özel özellik paketindeki detaylara yakından bakalım.

SESLİ MESAJ BIRAKMAYI RAFA KALDIRACAK ÖZELLİK

WhatsApp'ın paylaştığı bilgilere göre, paketteki cevapsız arama mesajları özelliği sayesinde, aradığınız kişi cevap vermiyorsa artık sesli veya görüntülü not kaydedebiliyorsunuz. Böylece, aradığınız kişi, arama türüne bağlı olarak, daha sonra kaydınızı dinleyebiliyor.

WhatsApp'a göre bu yeni yaklaşım, sesli mesaj bırakmayı rafa kaldıracak.

WhatsApp tan yılbaşına özel dev güncelleme: Sesli mesaj rafa kalkıyor 1

KONUŞMAYI BÖLMEYE GEREK YOK

Sesli sohbetlerde ifadeler özelliği sayesinde ise artık bir sesli sohbet sırasında ifade bırakılabiliyor, böylece konuşmayı bölmeden "selam" vermek mümkün oluyor.

Grup aramasında öne çıkan konuşmacı özelliğiyle de görüntülü aramalarda, kolayca takip edebilmek adına konuşmacı otomatik olarak öne çıkarılıyor.

WhatsApp tan yılbaşına özel dev güncelleme: Sesli mesaj rafa kalkıyor 2

META AI GELİŞTİRMELERİ

Buna ek olarak, pakette Meta AI görsel oluşturma özelliğinde iyileştirmeler bulunuyor.

WhatsApp'ın açıklamasına göre, Meta AI, Midjourney ve Flux programlarını WhatsApp’a entegre ederek yeni görsel oluşturma modeli özellikleri sundu. WhatsApp, bu iyileştirmeleri sohbetlerinizde veya durumunuzda paylaşmak için hazırlayacağınız yılbaşı tebriklerinde fark edeceğinizi söylüyor.

Ayrıca, Meta AI ile görselleri animasyon yapma özelliği sayesinde artık bir fotoğrafı animasyon yaparak kısa bir videoya dönüştürebiliyorsunuz.

İlginizi Çekebilir

Uyarı, ABD siber güvenlik kurumundan geldi

Uyarı, ABD siber güvenlik kurumundan geldi

 WhatsApp'a geliyor! Herkes adının yanına yazabilecek

WhatsApp'a geliyor! Herkes adının yanına yazabilecek

 WhatsApp çok kullanılan özelliğini yeniledi!

WhatsApp çok kullanılan özelliğini yeniledi!

BU ÖZELLİK İLE "DOSYALARI BULMAK DAHA KOLAY"

Masaüstünde yeni medya sekmesi özelliği sayesinde de belgelerinizi, bağlantılarınızı ve medyalarınızı tüm sohbetlerde tek bir organize edilmiş yerde arayabiliyorsunuz. WhatsApp'ın iddiasına göre, artık Mac, Windows ve Web’de dosyaları bulmak ve daha fazla işi daha hızlı bir şekilde tamamlamak çok daha kolay.

Daha net bağlantı önizlemeleri özelliği ile bağlantı önizlemelerinin görünümünü iyileştirdiğini de belirten WhatsApp, uzun URL bağlantıları sadeleştirilerek sohbet akışının kesintiye uğraması önlediklerini ve konuşmanın sürekliliği sağladıklarını söylüyor.

WhatsApp tan yılbaşına özel dev güncelleme: Sesli mesaj rafa kalkıyor 3

SON OLARAK...

Son özellik ise Durum’da yeni çıkartmalar ve Kanallar'da sorular.

WhatsApp'ın iddiasına göre artık Durum’da kendinizi ifade etmenizi sağlayacak daha fazla özellik bulunuyor. Bu özellikler arasında müzik şarkı sözleri, diğer kişilerin yanıtlayabileceği sorular ve dokunarak etkileşimde bulunabileceğiniz etkileşimli çıkartmalar yer alıyor.

Öte yandan, WhatsApp, yöneticilerin hedef kitleleriyle daha iyi etkileşimde bulunabilmesi ve gerçek zamanlı olarak yanıt alabilmesi için Kanallar’da sorular özelliğini de sunduklarını açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köpeğini bulana 10 bin lira ödül verecekKöpeğini bulana 10 bin lira ödül verecek
Hızlı ısınmanın en uygun hali!Hızlı ısınmanın en uygun hali!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp yılbaşı 2025
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.