WhatsApp'tan yılbaşına özel dev güncelleme: 'Sesli mesaj' rafa kalkıyor

Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp, 2025'e girmeden hemen önce kullanıcılarına adeta erken bir yılbaşı hediyesi verdi. Meta çatısı altındaki popüler mesajlaşma uygulaması, tam yılbaşı dönemine özel bir özellik paketi daha kullanıma sunduğunu duyurdu.

WhatsApp'ın açıklamasına göre bu özellik paketi, cevapsız arama mesajları, Durum çıkartmaları, gelişmiş Meta AI görsel oluşturma başta olmak üzere birçok özelliği içeriyor.

Gelin, WhatsApp'ın yılbaşına özel özellik paketindeki detaylara yakından bakalım.

SESLİ MESAJ BIRAKMAYI RAFA KALDIRACAK ÖZELLİK

WhatsApp'ın paylaştığı bilgilere göre, paketteki cevapsız arama mesajları özelliği sayesinde, aradığınız kişi cevap vermiyorsa artık sesli veya görüntülü not kaydedebiliyorsunuz. Böylece, aradığınız kişi, arama türüne bağlı olarak, daha sonra kaydınızı dinleyebiliyor.

WhatsApp'a göre bu yeni yaklaşım, sesli mesaj bırakmayı rafa kaldıracak.

KONUŞMAYI BÖLMEYE GEREK YOK

Sesli sohbetlerde ifadeler özelliği sayesinde ise artık bir sesli sohbet sırasında ifade bırakılabiliyor, böylece konuşmayı bölmeden "selam" vermek mümkün oluyor.

Grup aramasında öne çıkan konuşmacı özelliğiyle de görüntülü aramalarda, kolayca takip edebilmek adına konuşmacı otomatik olarak öne çıkarılıyor.

META AI GELİŞTİRMELERİ

Buna ek olarak, pakette Meta AI görsel oluşturma özelliğinde iyileştirmeler bulunuyor.

WhatsApp'ın açıklamasına göre, Meta AI, Midjourney ve Flux programlarını WhatsApp’a entegre ederek yeni görsel oluşturma modeli özellikleri sundu. WhatsApp, bu iyileştirmeleri sohbetlerinizde veya durumunuzda paylaşmak için hazırlayacağınız yılbaşı tebriklerinde fark edeceğinizi söylüyor.

Ayrıca, Meta AI ile görselleri animasyon yapma özelliği sayesinde artık bir fotoğrafı animasyon yaparak kısa bir videoya dönüştürebiliyorsunuz.

BU ÖZELLİK İLE "DOSYALARI BULMAK DAHA KOLAY"

Masaüstünde yeni medya sekmesi özelliği sayesinde de belgelerinizi, bağlantılarınızı ve medyalarınızı tüm sohbetlerde tek bir organize edilmiş yerde arayabiliyorsunuz. WhatsApp'ın iddiasına göre, artık Mac, Windows ve Web’de dosyaları bulmak ve daha fazla işi daha hızlı bir şekilde tamamlamak çok daha kolay.

Daha net bağlantı önizlemeleri özelliği ile bağlantı önizlemelerinin görünümünü iyileştirdiğini de belirten WhatsApp, uzun URL bağlantıları sadeleştirilerek sohbet akışının kesintiye uğraması önlediklerini ve konuşmanın sürekliliği sağladıklarını söylüyor.

SON OLARAK...

Son özellik ise Durum’da yeni çıkartmalar ve Kanallar'da sorular.

WhatsApp'ın iddiasına göre artık Durum’da kendinizi ifade etmenizi sağlayacak daha fazla özellik bulunuyor. Bu özellikler arasında müzik şarkı sözleri, diğer kişilerin yanıtlayabileceği sorular ve dokunarak etkileşimde bulunabileceğiniz etkileşimli çıkartmalar yer alıyor.

Öte yandan, WhatsApp, yöneticilerin hedef kitleleriyle daha iyi etkileşimde bulunabilmesi ve gerçek zamanlı olarak yanıt alabilmesi için Kanallar’da sorular özelliğini de sunduklarını açıkladı.