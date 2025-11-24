WhatsApp'a "üye etiketleri" geliyor: Herkes adının yanına rolünü yazabilecek

WhatsApp, insanların grup sohbetleri içinde kendilerini tanımlaması için yeni bir yol test ediyor.

WHATSAPP GRUPLARINA "ÜYE ETİKETİ" GELİYOR

WABetaInfo tarafından fark edilen Android için son WhatsApp beta sürümü, kullanıcıların grup sohbetlerinde kendilerine özel etiketler atamasına ve bunları göstermesine izin veren yeni bir özellik sunuyor.

Digital Trends'te yer alan habere göre, artık kalabalık sohbetlerde kimin ne görevi olduğunu ve ne yaptığını tahmin etmek yerine, kullanıcılar adlarının yanına özel bir “üye etiketi” ekleyebiliyor. Bu etiket, o grupta kişilerin rollerini veya amaçlarını gösteriyor.

Üye etiketleri katılımcı listesindeki üyenin adının yanında ve grup sohbetindeki mesaj balonlarının içinde, yani iki yerde görünüyor. Kullanıcılar en fazla 30 karakter uzunluğunda bir etiket belirleyebiliyor; özel karakterler, onay işaretleri veya bağlantılara izin verilmiyor. Her etiket sadece o gruba özgü oluyor. Yani farklı gruplarda farklı etiketlere sahip olunabiliyor. Etiketler istenen zaman da düzenlenebiliyor.

Üye etiketlerinin amacı, özellikle daha büyük veya yapılandırılmış gruplarda rol ve sorumlulukları netleştirmeye yardımcı olmak. Örneğin iş WhatsApp grubundaysanız etiket özelliği çalışan rollerinin netleşmesini sağlayabilir.

WHATSAPP ÜYE ETİKETLERİ NASIL KULLANILIR?

Android’de WhatsApp beta programının bir parçasıysanız, bir grup sohbeti açın > grup bilgisi > katılımcılar > adınız adımlarını izleyin ve “Etiket ekle” seçeneğinin görünüp görünmediğine bakın.

Henüz bu özelliği görmüyorsanız, özellik kademeli olarak sunulduğu için bir süre beklemeniz gerekebilir.

Önümüzdeki haftalarda ise daha fazla test kullanıcısının bu özelliğe erişim kazanması bekleniyor.