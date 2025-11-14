HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

WhatsApp’ın desteklediği cihazlar 2025: Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılabiliyor?

Dünya çapında milyarlarca kişi tarafından kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, daha eski cihazlar ve işletim sistemleri için verilen desteği kademeli olarak kaldırmasıyla biliniyor. Şirket, cihazınıza veya işletim sisteminize verilen destek kaldırılırsa bu durumu bildiriyor. Peki şu anda WhatsApp hangi telefonlarda kullanılabiliyor? İşte WhatsApp'ın desteklediği cihazlar...

WhatsApp’ın desteklediği cihazlar 2025: Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılabiliyor?
Enes Çırtlık

WhatsApp, dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan en popüler mesajlaşma uygulaması. Uygulama birtakım nedenlerden ötürü bazı eski işletim sistemi sürümlerine desteğini kademeli bir şekilde sonlandırırken, güncel desteklediği cihaz ve işletim sistemleri listesini de resmi destek sayfası üzerinden paylaşıyor. Peki şu anda WhatsApp hangi telefonlarda çalışıyor?

WHATSAPP TARAFINDAN DESTEKLENEN TELEFONLAR

Aşağıda yazılanlar, WhatsApp'ın resmi desteklenen işletim sistemleri hakkında sayfasındaki güncel bilgilere dayanıyor. Bu bilgilere göre WhatsApp, şu anda (14 Kasım 2025) aşağıdaki cihazları destekliyor ve bu cihazların kullanılmasını tavsiye ediyor:

  • Android 5.0 veya daha yeni bir Android sürümü yüklü Android telefonlar
  • iOS 15.1 veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü iPhone’lar

Ayrıca, söz konusu sayfada şu bilgiler de yer alıyor:

"Bu cihazlardan birine sahipseniz WhatsApp’ı yükleyip telefon numaranızla kaydolabilirsiniz.

Not: Telefonunuz doğrulama işlemi sırasında SMS veya arama alabiliyor olmalıdır. “Yalnızca Wi-Fi” özellikli cihazlarda yeni hesap oluşturma işlemini desteklemiyoruz."

WhatsApp’ın desteklediği cihazlar 2025: Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılabiliyor? 1

Popüler mesajlaşma uygulaması iOS’te en iyi WhatsApp deneyimi için mevcut en yeni iOS sürümünün kullanılması ve Jailbreak uygulanmış veya kilidi açılmış cihazların kullanılmaması uyarısında da bulunuyor. Şirket, "sürümünde değişiklik yapılan iPhone işletim sistemlerinin desteklenmediğini" de belirtiyor.

TELEFONUNUZUN WHATSAPP’I DESTEKLEYİP DESTEKLEMEDİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ?

Daha önce de söylediğimiz gibi, WhatsApp, daha eski cihazlar ve işletim sistemleri için verilen desteği kademeli olarak kaldırıyor. Ayrıca, cihazınıza veya işletim sisteminize verilen destek kaldırılırsa bu durumun size bildirildiğini, WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek için cihazınızı yükseltmeniz gerektiğini birkaç kez size hatırlattığını söylüyor.

Bu durumda, telefonunuzun WhatsApp desteği olup olmadığını anlamak için ise telefonunuzun ayarlar bölümünden işletim sistemi sürümünü kontrol edebilirsiniz.

WhatsApp’ın desteklediği cihazlar 2025: Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılabiliyor? 2

Eğer Android işletim sistemine sahip bir cihaz kullanıyorsanız:

  • Ayarlar'ı açın.
  • Telefon Hakkında kısmına gelin.
  • Android sürümünüzü bulun.

Android sürümünüz WhatsApp'ın destek verdiğini açıkladığı Android sürümleri arasında değilse WhatsApp desteğiniz sona ermiş demektir. Eğer bu sürümler arasında yer alıyorsa WhatsApp desteğiniz sürmektedir.

WhatsApp’ın desteklediği cihazlar 2025: Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılabiliyor? 3

Eğer iOS işletim sistemine sahip bir cihaz, yani iPhone kullanıyorsanız:

  • Ayarlar'a gidin.
  • Genel kısmına tıklayın.
  • Hakkında'yı açın.
  • iOS sürümünü kontrol edin.

Buna göre, iOS sürümünüz WhatsApp'ın destek verdiğini açıkladığı iOS sürümü veya sürümleri arasında değilse WhatsApp desteğiniz sona ermiş demektir. Eğer bu sürüm veya sürümler arasında yer alıyorsa WhatsApp desteğiniz sürmektedir.

WhatsApp’ın desteklediği cihazlar 2025: Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılabiliyor? 4

Öte yandan, WhatsApp'ın destek dışı bıraktığı cihazlarda “Cihazınız artık WhatsApp tarafından desteklenmiyor.” uyarısı çıkabiliyor.

WhatsApp’ın desteklediği cihazlar 2025: Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılabiliyor? 5

Buna ek olarak, Google Play veya App Store WhatsApp güncellemesi göstermiyorsa da cihazınız destek dışı kalmış olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis görünümlü proje: 10 ödülün sahibi oldu!Bahis görünümlü proje: 10 ödülün sahibi oldu!
Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandıGümüşhane’de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp Android işletim sistemi iOS android
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.