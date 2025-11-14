WhatsApp’ın desteklediği cihazlar 2025: Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılabiliyor?

WhatsApp, dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan en popüler mesajlaşma uygulaması. Uygulama birtakım nedenlerden ötürü bazı eski işletim sistemi sürümlerine desteğini kademeli bir şekilde sonlandırırken, güncel desteklediği cihaz ve işletim sistemleri listesini de resmi destek sayfası üzerinden paylaşıyor. Peki şu anda WhatsApp hangi telefonlarda çalışıyor?

WHATSAPP TARAFINDAN DESTEKLENEN TELEFONLAR

Aşağıda yazılanlar, WhatsApp'ın resmi desteklenen işletim sistemleri hakkında sayfasındaki güncel bilgilere dayanıyor. Bu bilgilere göre WhatsApp, şu anda (14 Kasım 2025) aşağıdaki cihazları destekliyor ve bu cihazların kullanılmasını tavsiye ediyor:

Android 5.0 veya daha yeni bir Android sürümü yüklü Android telefonlar

iOS 15.1 veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü iPhone’lar

Ayrıca, söz konusu sayfada şu bilgiler de yer alıyor:

"Bu cihazlardan birine sahipseniz WhatsApp’ı yükleyip telefon numaranızla kaydolabilirsiniz.

Not: Telefonunuz doğrulama işlemi sırasında SMS veya arama alabiliyor olmalıdır. “Yalnızca Wi-Fi” özellikli cihazlarda yeni hesap oluşturma işlemini desteklemiyoruz."

Popüler mesajlaşma uygulaması iOS’te en iyi WhatsApp deneyimi için mevcut en yeni iOS sürümünün kullanılması ve Jailbreak uygulanmış veya kilidi açılmış cihazların kullanılmaması uyarısında da bulunuyor. Şirket, "sürümünde değişiklik yapılan iPhone işletim sistemlerinin desteklenmediğini" de belirtiyor.

TELEFONUNUZUN WHATSAPP’I DESTEKLEYİP DESTEKLEMEDİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ?

Daha önce de söylediğimiz gibi, WhatsApp, daha eski cihazlar ve işletim sistemleri için verilen desteği kademeli olarak kaldırıyor. Ayrıca, cihazınıza veya işletim sisteminize verilen destek kaldırılırsa bu durumun size bildirildiğini, WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek için cihazınızı yükseltmeniz gerektiğini birkaç kez size hatırlattığını söylüyor.

Bu durumda, telefonunuzun WhatsApp desteği olup olmadığını anlamak için ise telefonunuzun ayarlar bölümünden işletim sistemi sürümünü kontrol edebilirsiniz.

Eğer Android işletim sistemine sahip bir cihaz kullanıyorsanız:

Ayarlar'ı açın.

Telefon Hakkında kısmına gelin.

Android sürümünüzü bulun.

Android sürümünüz WhatsApp'ın destek verdiğini açıkladığı Android sürümleri arasında değilse WhatsApp desteğiniz sona ermiş demektir. Eğer bu sürümler arasında yer alıyorsa WhatsApp desteğiniz sürmektedir.

Eğer iOS işletim sistemine sahip bir cihaz, yani iPhone kullanıyorsanız:

Ayarlar'a gidin.

Genel kısmına tıklayın.

Hakkında'yı açın.

iOS sürümünü kontrol edin.

Buna göre, iOS sürümünüz WhatsApp'ın destek verdiğini açıkladığı iOS sürümü veya sürümleri arasında değilse WhatsApp desteğiniz sona ermiş demektir. Eğer bu sürüm veya sürümler arasında yer alıyorsa WhatsApp desteğiniz sürmektedir.

Öte yandan, WhatsApp'ın destek dışı bıraktığı cihazlarda “Cihazınız artık WhatsApp tarafından desteklenmiyor.” uyarısı çıkabiliyor.

Buna ek olarak, Google Play veya App Store WhatsApp güncellemesi göstermiyorsa da cihazınız destek dışı kalmış olabilir.