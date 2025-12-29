HABER

Şehit Turgut Külünk'ün acılı babasından yürek yakan sözler: "Alt yazı geçti, buram köz gibi oldu"

Yalova'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda şüpheliler polislere ateş açtı. Çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit olurken, acı haber Türkiye'yi yasa boğdu. Şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün (50) acı haberi babaevine ulaştı. Şehidin babası Aydın Külünk yaptığı açıklamada, "Namazdan sonra televizyonu açtım. Yalova diye alt yazı geçti. Yalova deyince buram köz gibi oldu. Telefon açtım, telefonla ulaşamadım. 'Benim oğlum gitti' diye içime düştü" dedi.

Yalova'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda şüpheliler polise ateş açtı. Çıkan çatışmada polis memurlar İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.

8 polis, 1 bekçi yaralanırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili olarak 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Öte yandan şehit olan Turgut Külünk'ün acı haberi, yetkililer tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde ikamet eden baba Aydın Külünk ile anne Kevser Külünk'e ulaştırıldı.

ŞEHİDİN BABAEVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Haberin verilmesinin ardından evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin, babaevine Türk bayrakları asıldı. Ayrıca evin önüne taziye çadırı kuruldu. Acılı aile, taziyeleri kabul etti.

"YALOVA DİYE ALT YAZI GEÇTİ, BURAM KÖZ GİBİ OLDU"

Oğlunun şehit haberini alan acılı Aydın Külünk, "Kalktım sobayı yaktım, ezanı bekledim. Televizyonu açmadım. Ezan okundu, annesi de oruç tutuyordu, 'Uyanmasın' dedim. Namazdan sonra televizyonu açtım. Yalova diye alt yazı geçti. Yalova deyince buram köz gibi oldu. Telefon açtım, telefonla ulaşamadım. 'Benim oğlum gitti' diye içime düştü. Aradım ulaşmadım. Allah mekanını cennet eylesin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin" dedi.

"EMEKLİLİĞİ GELMİŞ, 1 YILI GEÇMİŞTİ"

Şehidin annesi Kevser Külünk ise "İkinci oğlum, bize haberi getirdi, 'Abim şehit oldu' dedi. Yıkıldık, mahvolduk, böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum, beklemiyordum. Çok zor, dayanılacak gibi değil. Allah yardımcımız olsun. 4 çocuğum var; 3'ü erkek, şehit olan en büyükleriydi. Torun arıyor halasını, 'Babam şehit olmuş hala' dedi. Oradan haber dağılmış. Emekliliği gelmiş, 1 yılı geçmişti. Kızı yüksek lisans görüyordu. 'Çocuğumu görev sahibi yapayım' dedi. 1 kızı var. Kızının hedefi kaymakam olmaktı" diye konuştu. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

