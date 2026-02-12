HABER

Belediye Başkanı Mustafa Işıksu hakkındaki iddialar Sakarya'yı salladı! 22 yaşındaki öğrenci kürsüden anlattı: Tehdit, şantaj, rüşvet...

Sakarya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkındaki iddiayla çalkalanıyor. 22 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, belediyede çalışan annesi ile Işıksu hakkında "yanlış bir şeye şahit olduğunu" belirtip bundan dolayı tehditler aldığını ve kendisine rüşvet teklif edildiğini öne sürdü. Öğrenci daha sonra Işıksu'nun kendisine 50 milyon TL'lik manevi tazminat değeri açtığını da söyledi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ombudsman Sakaryalılarla Buluşuyor" etkinliğine 22 yaşındaki hukuk öğrencisinin konuşması damga vurdu. Öğrendiğinin dile getirdiği iddia kentte geniş yankı uyandırdı.

"YANLIŞ BİR ŞEYE ŞAHİT OLDUM, ÇOK FAZLA TEHDİT ALDIM"

Etkinliğinde sahneye çıkarak söz alan 22 yaşındaki genç kadın, Sakarya'da yaşadığını ve hukuk fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek şunları anlattı: "Annem belediyede çalışıyor ve ben bu yüzden yanlış bir şeye şahit oldum belediye başkanıyla ilgili. Bundan dolayı çok fazla tehdit aldım.

"PARA TEKLİF EDİLDİ, REDDETTİĞİMDE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Daha sonrasında bu konu yargıya taşınacağı zaman bana avukatımız aracılığıyla para teklif edildi. Ben bunu reddettiğimden dolayı ‘şantaj’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu belediye başkanı.

Sonrasında bana 50 milyonluk bir manevi tazminat davası açmış kendisi. Kamu gücünün bu şekilde kullanılması ne kadar doğru? Ben bunu merak ediyorum.

Bu 6 aylık bir yazışma. Bunu herkese benim kendi kendime yazdığımı söylüyormuş. Bu konuşmalar 22 yaşında bir kıza, bana yüklenmemesi gerekiyordu."

