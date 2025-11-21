WhatsApp ‘Hakkımda’ özelliğini yeniledi (Önemli değişiklikler var)

WhatsApp’ı ilk günlerden bu yana kullananlar, “Hakkımda” bilgisinin uygulamanın en eski özelliklerinden biri olduğunu hatırlayacaktır. Şirket şimdi ise daha görünür ve güncel olması ve daha fazla kullanım kolaylığı sağlaması için yenileyip geliştirdiğini açıkladığı yeni Hakkımda özelliğini duyurdu.

MÜSAİTLİK DURUMU BAŞKALARIYLA PAYLAŞILABİLİYOR

Meta çatısı altındaki WhatsApp'ın yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar, yeni Hakkımda özelliği ile birlikte gün içinde hatta dakikalar içinde değişebilen müsaitlik durumlarını bir emoji veya kısa bir ifadeyle başkalarına iletebilecek. Böylece kullanıcılar, diğer kullanıcılarla neden konuşamadıklarını ya da ne hakkında konuşmak istediklerini paylaşabilecek.

Hakkımda bilgisi, artık bire bir sohbetlerin üst kısmında ve kullanıcı profilinde daha kolay görülebilecek. Ayrıca kullanıcılar, sohbetlerde üzerine dokunarak kullanıcıların Hakkımda bilgilerine doğrudan yanıt verebilecek.

SÜRE AYARLANABİLECEK

WhatsApp, Hakkımda bilgisinin süresinin 1 gün sonra dolacağını açıkladı. Ancak kullanıcılar dilerse sürenin daha kısa ya da daha uzun olmasını sağlayabilecek. Bunun için Ayarlar menüsündeki “Hakkımda bilgisini ayarla” bölümü kullanılacak.

Öte yandan Hakkımda bilgisinin kimler tarafından görülebileceği de gizlilik ayarlarından belirlenebilecek. İstenirse sadece kişiler, istenirse daha geniş bir kitle bu bilgiyi görebilecek.

WhatsApp, yenileyip geliştirdiği Hakkımda bilgisini bu haftadan itibaren mobil cihazlarda herkesin kullanıma sunulacağını duyurdu.