WhatsApp'ın yeni özelliği oyunun kurallarını değiştirecek! Ancak herkes kullanamayacak

WhatsApp, kullanıcılarının isteklerini karşılayabilmek adına uygulamasına güncellemeler sunmayı sürdürüyor. Android Police'de yer alan habere göre, WhatsApp'ın beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir özellik ise, oyunun kurallarını değiştirecek türden.

WHATSAPP'A EZBER BOZAN ÖZELLİK

Buna göre WhatsApp, üçüncü taraf mesajlaşma uygulamalarına destek vermeyi test ediyor. Yani, yakında WhatsApp dışında kalan kişilerle ek araçlar veya adımlar gerekmeden sohbet edilebilecek. Bu haber, güncellemenin şu anda beta kullanıcılarına sunulduğunu açıklayan WABetaInfo kaynaklı.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar WhatsApp dışındaki kişilerle sohbet edebilecek. Bunun arkasında, uygulama ve hizmetlerin bölgede faaliyet gösterebilmek için sıkı politikalara uymalarını zorunlu kılan Avrupa Dijital Piyasalar Yasası (DMA) bulunuyor.

NORMAL SOHBETLERDEN AYRILABİLECEK

Özellik etkinleştirildiğinde, SMS üzerinden bir arkadaşla konuşmak gibi olacak; mesajlar, resimler, videolar, sesli mesajlar ve daha fazlası desteklenecek. WhatsApp ayrıca kullanıcıların bu tür sohbetleri normal sohbetlerden ayırmasına izin veriyor, böylece uygulama dışındaki biriyle konuşulduğu açıkça görülebiliyor.

Doğal olarak, bu sohbetlerdeki iletişim ve bildirim deneyimi biraz farklı olacak; çünkü diğer mesajlaşma uygulamaları WhatsApp’la tamamen aynı özelliklere sahip değil. Ancak genel olarak, temel işlevler mevcut olacak ve bu sayede WhatsApp dışındaki insanlarla iletişim kurulabilecek.

Şimdilik WhatsApp dışındaki çok sayıda kişiyle mesajlaşılamayacak; çünkü beta sürümüne göre şu anda yalnızca BirdyChat destekleniyor. Ancak tahmin edilebileceği gibi, zamanla diğer mesajlaşma uygulamaları da Avrupa’da faaliyetlerini sürdürebilmek için bu özelliğe uyum sağlayacak.

YENİ ÖZELLİK NE ZAMAN GELECEK?

Bu durumun ne zaman gerçekleşeceği ise belirsiz, çünkü uygulamalar arası uyumluluk tamamen her bir uygulama geliştiricisine bağlı. Tekrar belirtmek gerekirse, bu özellik şu anda yalnızca beta aşamasında, dolayısıyla sorunsuz bir deneyim sunulmadan önce uzun bir yol var. Özelliği denemek isteyenler, Android’de Google Play Store üzerinden kayıt olarak betaya katılabiliyor.

HERKES KULLANAMAYACAK!

Fakat bu özelliğin belirli bölgelerle sınırlı olacağını bilmekte fayda var. Yani, büyük olasılıkla Avrupa dışındaki ülkelerde kullanılamayacak. Diğer bir deyişle bu özellik yalnızca Avrupa’ya özgü olduğundan, Türkiye'de erişim olmayacak.