Son dakika | Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Emrullah Erdinç için yeni karar

Son dakika haberi: Gazeteci Emrullah Erdinç uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Erdinç hakkında yeni gelişme yaşandı.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy "uyuşturucu madde kullanımı" ve "kullanımı kolaylaştırma" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece 11 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de yapılan testler sonucunda uyuşturucu kullandığı belirlenmişti. Cebeci, 17 Aralık 2025 tarihinde "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

