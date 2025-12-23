HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul’da trafik yüzde 90’a ulaştı, ağır vasıtalar dikkat çekti

İstanbul’da trafik yoğunluğu yağışın da etkisiyle yüzde 90'a kadar ulaştı. Mesai bitimiyle kamyon ve ağır vasıtaların trafikte olması ise dikkat çekti. Uzun süre trafikte bekleyen sürücülerin mesai çıkışında trafiğe çıkan ağır vasıtaların denetlenmesini istedi.

İstanbul’da trafik yüzde 90’a ulaştı, ağır vasıtalar dikkat çekti

İstanbul’da, trafik yoğunluğu mesai bitimiyle yoğunlaştı. Trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa istikametinde yağışın da etkisiyle ulaşımda aksamalara neden oldu

İstanbul’da trafik yüzde 90’a ulaştı, ağır vasıtalar dikkat çekti 1

İSTANBUL'DA MESAİ SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU

E-5 Karayolu'nda, Halıcıoğlu’nda Ankara istikametinde, Beylikdüzü'nde Edirne istikametinde, trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik uygulamasında saat 18.35 itibariyle trafik yoğunluğunun yüzde 90 olduğu görüldü. Araçlarıyla eve gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre beklediği ve trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü.

AĞIR VASITALAR DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan E-5 Karayolu'nda iş çıkış saatinde ağır vasıta ve kamyonların olması dikkat çekti. Uzun süre trafikte bekleyen sürücülerin mesai çıkışında trafiğe çıkan ağır vasıtaların denetlenmesini istedi.

(İHA)

23 Aralık 2025
23 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Kayseri'de 21 milyon TL değerinde "change araç" ele geçirildiKayseri'de 21 milyon TL değerinde "change araç" ele geçirildi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.