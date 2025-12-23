İstanbul’da trafik yüzde 90’a ulaştı, ağır vasıtalar dikkat çekti

İstanbul’da, trafik yoğunluğu mesai bitimiyle yoğunlaştı. Trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa istikametinde yağışın da etkisiyle ulaşımda aksamalara neden oldu

İSTANBUL'DA MESAİ SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU

E-5 Karayolu'nda, Halıcıoğlu’nda Ankara istikametinde, Beylikdüzü'nde Edirne istikametinde, trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik uygulamasında saat 18.35 itibariyle trafik yoğunluğunun yüzde 90 olduğu görüldü. Araçlarıyla eve gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre beklediği ve trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü.

AĞIR VASITALAR DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan E-5 Karayolu'nda iş çıkış saatinde ağır vasıta ve kamyonların olması dikkat çekti. Uzun süre trafikte bekleyen sürücülerin mesai çıkışında trafiğe çıkan ağır vasıtaların denetlenmesini istedi.

(İHA)

