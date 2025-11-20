HABER

WhatsApp'ın test ettiği ortaya çıktı! Beklenen özellik sonunda geliyor

WhatsApp'tan iPhone kullanıcılarına müjde geldi. Popüler mesajlaşma platformu, iPhone kullanıcılarının uzun zamandır beklediği, tek uygulama içinde iki ayrı hesabı yönetmesine izin veren çoklu hesap özelliğini test etmeye başladı.

WhatsApp'ın test ettiği ortaya çıktı! Beklenen özellik sonunda geliyor
Enes Çırtlık

WhatsApp, uzun zamandır beklenen bir özelliği sonunda hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çünkü WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre, WhatsApp, iPhone kullanıcılarının aynı uygulama içinde iki ayrı hesabı yönetmesine olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.

AYNI TELEFONDA İKİ WHATSAPP KULLANMAK MÜMKÜN OLACAK

Bu özellikle birlikte kullanıcılar, WhatsApp Business’a yönelmek ya da çeşitli geçici çözümler denemek zorunda kalmadan WhatsApp'a ikinci bir hesap ekleyebilecek.

WhatsApp ın test ettiği ortaya çıktı! Beklenen özellik sonunda geliyor 1

iOS için en son TestFlight betasında görüldüğü üzere, bu özellik ayarlar menüsünde yeni bir “Hesap Listesi” bölümü sunuyor.

KAÇ HESAP DESTEKLENİYOR?

Beta sürümü şu anda en fazla iki hesabı destekliyor. Bu hesaplar yeni oluşturulmuş numaralar, WhatsApp Business’tan veya diğer cihazlardan var olan hesaplar ya da QR kod taramasıyla bağlanan eş hesaplar olabiliyor. Her bir hesap kendi sohbet geçmişini, yedekleme ayarlarını, bildirim yapılandırmalarını ve gizlilik tercihlerinin tamamını ayrı tutuyor.

BİLDİRİMLER KARIŞIKLIĞI ÖNLEYECEK

Hesaplar arasında geçiş yapmak için kullanıcılar "Hesap Listesi" bölümüne erişebiliyor, hızlı seçim için "Ayarlar" sekmesine uzun basabiliyor veya "Ayarlar" sekmesine iki kez dokunarak otomatik olarak bir sonraki hesaba geçebiliyor. Bildirimler geldiğinde WhatsApp, karışıklığı önlemek için hem göndericinin adını hem de mesajın hangi hesaba ulaştığını gösteriyor.

WhatsApp ın test ettiği ortaya çıktı! Beklenen özellik sonunda geliyor 2

Bu özellik, korumalı hesaplara geçişte Face ID, Touch ID veya cihaz şifresi gerektiren App Lock ile de uyumlu çalışıyor.

WHATSAPP ÇOKLU HESAP ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp, çoklu hesap özelliğinin genel kullanıma ne zaman açılacağını henüz açıklamadı; ancak test aşaması, uzun süre beklemeyeceğimizi gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp iPhone iOS
