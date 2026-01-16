ABD Başkanı Trump'tan İran'a '800 protestocu' teşekkürü

Hayat pahalılığı sebebiyle başlayan ve giderek büyüyen İran'daki protestolarda yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, protestocuları destekleyerek, ülkedeki kurumları ele geçirmeleni söylemişti.
İran yönetiminin protestolarda etkisi olan 800 kişiyi idam edeceği haberi üzerine ABD Başkanı Trump devreye girerek, idam kararının uygulanmamasını talep etmişti. İran yönetimi, bu talep üzerine idam kararının durdurulduğunu duyurmuştu.
Konuyla ilgili görüşleri sorulan ABD Başkanı Donald Trump, 80 protestocuyu idam etmekten vazgeçen İran yönetimine teşekkürlerini iletti. Trump, "İran yönetimine 800 protestocuyu idam etmediği için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum