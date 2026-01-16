HABER

ABD Başkanı Trump'tan İran'a '800 protestocu' teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'da 800 protestocunun idam edilmemesi talebini uygulamaya geçirerek idam kararından vazgeçen İran'a teşekkür etti.

Mustafa Fidan

Hayat pahalılığı sebebiyle başlayan ve giderek büyüyen İran'daki protestolarda yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, protestocuları destekleyerek, ülkedeki kurumları ele geçirmeleni söylemişti.

ABD Başkanı Trump tan İran a 800 protestocu teşekkürü 1

İRAN'IN 800 PROTESTOCUYU İDAM ETMESİNE TRUMP ENGELİ

İran yönetiminin protestolarda etkisi olan 800 kişiyi idam edeceği haberi üzerine ABD Başkanı Trump devreye girerek, idam kararının uygulanmamasını talep etmişti. İran yönetimi, bu talep üzerine idam kararının durdurulduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump tan İran a 800 protestocu teşekkürü 2

TRUMP:" İRAN YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Konuyla ilgili görüşleri sorulan ABD Başkanı Donald Trump, 80 protestocuyu idam etmekten vazgeçen İran yönetimine teşekkürlerini iletti. Trump, "İran yönetimine 800 protestocuyu idam etmediği için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

16 Ocak 2026
16 Ocak 2026

