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ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'yu zora sokacak karar! "Savaş devam ederse Washington, İsrail'i terk edecek"

ABD Başkanı Trump ile İsrail Netanyahu arasındaki gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. Washington Post (WP) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin "Gazze'deki savaş devam ederse Washington'un Tel Aviv'i terk edeceği" uyarısını İsrailli yetkililere ilettiğini yazdı. Geçtiğimiz günlerde de İsrail basını Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile teması kesme kararı aldığı öne sürülmüştü. Diğer yandan ise Netanyahu'nun, Trump'a karşı koymak için ekip kuracağı da yazılmıştı.

ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'yu zora sokacak karar! "Savaş devam ederse Washington, İsrail'i terk edecek"

WP'nin konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Mayıs'ta Gazze'de "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda" geçişine izin vermenin "teknik bir mesele" olduğunu belirterek kabinesini bu fikre ikna etti.

Haberde, ismi verilmeyen kaynağın, "Trump'ın ekibi, İsrail'e 'Bu savaşı bitirmezsen seni terk edeceğiz' mesajı veriyor." dediği belirtildi.
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"TRUMP İLE NETANYAHU ARASINDAKİ SORUNA İŞARET EDİYOR"

ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınması ve Yemen'deki Husilerle ateşkese varılması, "Trump ile Netanyahu arasındaki soruna işaret ediyor" şeklinde yorumlanmıştı.
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İsrail basınında, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile teması kesme kararı aldığı öne sürülmüştü.

Daha sonra Hamas ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler sonucunda ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander serbest bırakılmış, İsrail'in bundan anlaşma sağlandıktan sonra haberdar olduğu kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ettiği Orta Doğu turuna İsrail'i dahil etmemişti.
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Trump, Riyad'da İsrail şiddetle karşı çıkmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmuş, ABD'ye dönerken uçakta yaptığı açıklamada bu konuda "İsraillilere fikrini sormadığını" söylemişti.

ABD Başkanı'nın tüm bu yaşananlar üzerine Orta Doğu ziyaretine İsrail'i dahil etmemesi, "Washington yönetiminin İsrail'i bölgesel diplomatik girişimlerin dışında bıraktığı" şeklinde yorumlanmıştı.

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"TRUMP'A KARŞI EKİP KURUYOR"

Geçtiğimiz günlerde de "Yisrael Hayom" gazetesi, Netanyahu'nun "Trump ile bir yüzleşmeye hazırlandığını ve ABD Başkanı'nın temel bir zayıf noktasını tespit etmeye çalıştığını" yazmıştı.

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"Netanyahu, Trump'ın Orta Doğu turuna hazırlandı ancak İsrail'i bu turun dışında bıraktı." ifadesine yer verilen haberde, diplomatik hazırlıklara ek olarak Netanyahu'nun, bakanlar, üst düzey savunma yetkilileri ve Trump'ın özel temsilcileriyle yoğun istişareler yaptığı belirtilmişti. Bu süreçte Netanyahu'nun Trump'a karşı koymak üzere özel bir ekip oluşturduğu ancak bu ekibin üyelerinin kimler olduğunun açıklanmadığı ifade edilmişti. Haberde, "hassas konularla ilgilenmekle görevlendirilen bu ekibin, diplomasi ya da güvenlik değil siyasi ve medya stratejilerine odaklandığı" aktarılmıştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Binyamin Netanyahu
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