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ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna lideri Zelenskiy için 'diktatör' çıkışı: "Elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
19.02.2025 19:24
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında sert ifadeler kullandı. Trump "Seçime gitmemiş bir diktatör olan Zelenskiy elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" dedi. Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini kaydederek, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü." yorumunu da yaptı.

ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna lideri Zelenskiy için 'diktatör' çıkışı: "Elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek"

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki gerilim artıyor. Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada Zelenskiy için 'diktatör' benzetmesinde bulundu.

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"ELİNİ ÇABUK TUTSA İYİ OLUR"

Trump, açıklamasında, "komedyen" diye nitelendirdiği Zelenskiy'nin hiç başlamaması gereken bir savaşı başlattığını ve bu süreçte kötü bir iş çıkardığını savundu.

Zelenskiy için, "ABD'yi 350 milyar dolar harcayarak, kazanılması mümkün olmayan ve hiç başlaması gerekmeyen, ancak ABD ve 'Trump' olmadan kendisinin asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti. Bunun da ötesinde Zelenskiy, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçimlere girmeyi reddediyor." değerlendirmesini yapan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu süreçte aynı derecede kötü bir yönetim gösterdiğini ifade etti.

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ABD Başkanı Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini kaydederek, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Zelenskiy'i ülkesinde seçim yapılmaması konusunda da eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." yorumunu yaptı.ti.

TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞEBİLİR

Aylardır devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gözler artık Donald Trump'la eksen değişikliği yaşayan ABD'ye çevrilmişti. Seçim döneminde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitireceğinin vaadini veren Trump ilk hamlesini Rusya'yla görüşerek atmıştı. Tarihi ABD-Rusya görüşmesinden olumlu sonuçlar çıkarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ""Biz davet edilmedik" sözleriyle ABD'ye tepki göstermişti. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rus lider Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Şubat sonuna doğru görüşebileceği belirtilmişti.

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ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ İYİLEŞME YOLUNDA

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, tarafların tüm konularda fikir alışverişinde bulunduğunu söylemişti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uşakov, iki taraf arasındaki görüşmelerin nasıl geçtiğine ilişkin soruya "Kötü değil. Bizim dokunmak istediğimiz tüm meseleler üzerinde çok ciddi bir tartışmalar yapıldı" demişti. Uşakov, "Basitçe, birbirimizin çıkarlarını dikkate alacağımızı kabul ettik. Ancak aynı zamanda, ikili ilişkileri ilerletmek için de çalışacağımızı kararlaştırdık" ifadelerini kullanmıştı.

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Rusya Ukrayna Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri zelenskiy
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